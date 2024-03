SF-24 piú agguerrita che mai: primi aggiornamenti ad Aprile

A breve arriveranno gli aggiornamenti per la SF-24, poi Imola e Suzuka: Vasseur ha le idee chiare

Le recenti prestazioni della SF-24 hanno dimostrato la superioritá della vettura rispetto agli altri team, ma soprattutto i miglioramenti netti rispetto allo scorso anno. Ciononostante, a Maranello sanno che il gap con la Red Bull c’é ancora. Dunque, la scuderia sta preparando un’evoluzione che vedrá la luce probabilmente a Imola.

In particolare, proprio ad Imola si prevedono delle soluzioni ‘aggressive’ per l’ingresso dei radiatori. L’idea di base é quella della RB19 presentata in Ungheria. Poi, é previsto anche un nuovo pavimento e modifiche alla carrozzeria – pontoni con diametro piú largo – per migliorare le prestazioni della monoposto.

Oltre al grande passo di Imola, peró, sono previsti piccoli aggiornamenti anche ad Aprile. Alcuni pezzi della SF-24 sarebbero giá in galleria del vento. Vasseur, da parte sua, ha già assicurato che “abbiamo nuovi pezzi nel tunnel”, dopo la gara a Jeddah.

“Abbiamo già risolto la questione del degrado gomme. A Jeddah ho dovuto gestire anche per cause esterne e ci siamo allontanati da loro. Tutto sommato il lavoro fatto fino a questo momento si sta dimostrando essere molto buono. Anche con il DRS siamo molto migliorati”, ha dichiarato Leclerc.

Viene dunque da dire che la SF-24 sia nata col piede giusto: i due terzi posti meritatamente gudagnati da Carlos prima e Charles poi fanno ben sperare. Tuttavia, é sempre bene rimanere coi piedi per terra: siamo solo a inizio stagione! La rossa deve continuare a lavorare sodo ed evolversi gradualmente se vuole mantenere il vantaggio coi rivali da una parte e ridurre il gap con Red Bull dall’altra.