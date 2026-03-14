GP Cina 2026: la griglia di partenza a Shanghai

La griglia di partenza del GP di Cina vede Andrea Kimi Antonelli scattare dalla pole position davanti al compagno di squadra George Russell. Seconda fila tutta Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, mentre dalla terza partiranno le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

La griglia di partenza del GP di Cina 2026 si apre con la storica pole position di Andrea Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes ha conquistato il miglior tempo in qualifica diventando il poleman più giovane nella storia della Formula 1. Accanto a lui scatterà George Russell, mentre alle spalle delle due Mercedes si piazzano le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Terza fila invece per le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Antonelli nella storia: pole position a Shanghai

Il grande protagonista delle qualifiche di Shanghai è stato Andrea Kimi Antonelli. Il talento italiano della Mercedes ha conquistato la pole position con un ultimo giro straordinario, fermando il cronometro davanti a tutti nel Q3.

A 19 anni, 6 mesi e 18 giorni Antonelli diventa il più giovane poleman nella storia della Formula 1, battendo il precedente record stabilito da Sebastian Vettel nel Gran Premio d’Italia 2008. Per l’Italia si tratta inoltre di un ritorno in pole position che mancava dal 2009, quando Giancarlo Fisichella partì davanti a tutti nel GP del Belgio.

Prima fila Mercedes con Russell secondo

Accanto ad Antonelli scatterà George Russell, che completa una prima fila tutta Mercedes. Il britannico è riuscito comunque a conquistare la seconda posizione nonostante un piccolo problema alla monoposto nella fase iniziale del Q3.

Le Frecce d’Argento confermano così l’ottima competitività mostrata per tutto il weekend sul tracciato di Shanghai.

Ferrari subito dietro: Hamilton batte Leclerc

La seconda fila sarà interamente Ferrari. Lewis Hamilton ha chiuso la sessione in terza posizione, riuscendo finalmente ad avere la meglio su Charles Leclerc dopo diverse qualifiche complicate nel confronto diretto.

Il monegasco partirà dalla quarta posizione, con la Scuderia di Maranello che resta comunque molto vicina alle Mercedes in vista della gara.

McLaren in terza fila, Gasly davanti a Verstappen

In terza fila si piazzano le due McLaren, con Oscar Piastri quinto e Lando Norris sesto. Alle loro spalle ottima prestazione per Pierre Gasly, settimo con l’Alpine.

Solo ottava posizione per Max Verstappen, che non è riuscito a inserirsi nella lotta per le prime file. A completare la top ten della griglia di partenza del Gran Premio di Cina ci sono Isack Hadjar e Oliver Bearman.

GP Cina 2026: la griglia di partenza

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas)