GP Cina, Sprint Race: Russell vince, Ferrari è lì

GP Cina, sul circuito di Shanghai che ospita la seconda tappa della stagione 2026, è andata in scena la Sprint Race, con George Russell in partenza dalla pole.

Il sabato del GP Cina, si apre con la Sprint Race, la prima della stagione 2026. Al Shanghai International Circuit, i 22 piloti si sono sfidati nella mini gara per un totale di 19 giri.

Tanti i colpi di scena e sfide tra i nostri protagonisti. Ma vediamo cosa è successo…

Verso la griglia di partenza

Giornata splendida a Shanghai, nonostante le temperature particolarmente freddi (termometro intorno i 15°C). Vedremo come questo andranno a incidere sul funzionamento di vetture e pneumatici. Una sorta di preparazione, anche in vista del GP Cina, che andrà in scena come di consueto domenica (15 marzo).

Sulla griglia di partenza, troviamo le due Mercedes davanti a tutti, con George Russell che ha conquistato la pole position battendo il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, mentre McLaren e Ferrari inseguono dalla seconda fila. Ma come sappiamo, anche in pochi giri tutto è possibile, ricordando quanto avvenuto nei primi giri del GP d’Australia.

Tutto è pronto per la partenza della Sprint Race, con tutti i piloti (ad eccezione di Isack Hadjar, che partirà dalla decima posizione), hanno optato di iniziare con gomme Soft.

FORMATION LAP George Russell leads the field away here in Shanghai… #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/t6NhMjZ7pJ — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Partenza e prime battaglie

Alla partenza, scatto a razzo per Lewis Hamilton che dalla quarta si inserisce tra la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. Hamilton supera e si mette in prima posizione. Di nuovo (come avvenuto a Melbourne), scatto non proprio eccellente per Antonelli, che in pochi metri viene risucchiato dal gruppo fino all’ottava posizione. Ottimo scatto per Charles Leclerc, che dalla sesta recupera altre posizioni fino alla terza.

È subito battaglia, Mercedes contro Ferrari, tra George Russell e Lewis Hamilton. Una vera lotta molto serrata, con sorpassi e controsorpassi tra i due, con Charles Leclerc che dal terzo posto fa da spettatore con la possibilità di inserirsi.

Nel frattempo, notiamo che alla partenza, Andrea Kimi Antonelli nel perdere posizioni e nel tentativo di recuperare, ha innescato un incidente che ha coinvolto la Red Bull di Max Verstappen, il quale si ritrova in quattordicesima posizione, sicuramente con qualche danno.

McLaren in sofferenza con il graining, che si è formata fin dai primi giri. Sia Lando Norris che Oscar Piastri, sembrano faticare a tenere il passo dei primi tre. Kimi Antonelli in rimonta, supera Oscar Piastri.

La direzione gara, apre un’indagine sulla collisione tra Antonelli e Verstappen nelle prime fasi della gara, appena dopo la partenza. Poco dopo, arriva la decisione di penalizzare l’italiano con uno Stop & Go di 10 secondi.

Nel corso dell’ottavo giro, la Mercedes di Russell sembra scappare, con Lewis Hamilton che invece inizia a soffrire con i pneumatici, con la formazione del graining. L’inglese, infatti viene superato da Charles Leclerc: entrambi i ferraristi devono tenere d’occhio, l’arrivo di Antonelli con l’altra Mercedes.

Tra la fine del nono e inizio decimo giro, è duello tra la Mercedes di Antonelli e le Ferrari, prima con quella di Hamilton. Nel frattempo, Charles Leclerc si mette all’inseguimento della Mercedes di Russell, leader della gara.

Antonelli attacca e supera Lewis Hamilton, nel corso del dodicesimo giro, e si mette a caccia dell’altra Ferrari. Mercedes molto veloce, e sembra davvero di un altro pianeta. D’altra parte, Ferrari sembra confermare la buona competitività sul passo gara, e di essere in grado di lottare. Certamente, ci sarà molto lavoro da fare per riuscire a migliorarla ulteriormente, e tentare di recuperare qualcosa sulla Mercedes.

LAP 9/19 Leclerc Hamilton The Ferrari duo are battling it out for the podium places! ⚔️#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/YbJh3a3eVS — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Bandiera gialla

Nel giro tredicesimo, arriva una bandiera gialla con a seguire l’ingresso della Safety Car, causata dall’Audi di Nico Hulkenberg, ferma appena a bordo pista, sicuramente per un guasto. Poco prima, anche la Cadillac di Valtteri Bottas viene ritirata, per un problema, stesso destino per la Racing Bulls di Lindblad.

In regime di Safety Car, si fermano praticamente tutti per cambiare i pneumatici: doppio pit-stop sia per Mercedes, che per Ferrari.

Antonelli sconta anche la penalità di 10 secondi, per quanto accaduto nelle prime fasi della gara. L’italiano perde così, molte posizioni e al rientro in pista, si ritrova in settima posizione.

Leclerc in radio, lamenta di un problema di scivolamento, che non gli permette di guidare la vettura al meglio.

Al sedicesimo giro, si conclude il regime di Safety Car. Si riparte, Russell scappa via senza problemi. Leclerc seppur con qualche difficoltà è in seconda posizione, e poco dopo riesce ad allungare nei confronti di Norris. Lewis Hamilton deve stare attento a Lawson con la Racing Bulls, ma riesce a mettere un bel margine e a mantenere la posizione. Lawson poco dopo, viene superato da Piastri.

LAP 17/19 GREEN FLAG We’re back racing! Russell retains his P1, meanwhile Piastri moves into P5 and Antonelli into P7 #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/HVLAEvgA58 — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

Così al traguardo

Hamilton si prende la posizione su Norris, e torna in zona podio. Charles Leclerc come lui stesso, aveva detto via radio, aveva problemi di pattinamento, che non gli ha permesso di rimanere in scia a Russell alla ripartenza. Il pilota monegasco ora si è avvicinato a Russell, quando manca poco meno di un giro al termine.

Charles Leclerc segna il giro più veloce, ed è sotto il secondo nei confronti di Russell. Oscar Piastri è sotto investigazione, per un possibile sorpassi ai danni di Antonelli prima della linea della Safety Car: vedremo se ci saranno, degli sviluppi nel corso della giornata.

Alla fine, George Russell vince la Sprint Race sul circuito di Shanghai. In seconda posizione per Charles Leclerc, seguito da Lewis Hamilton con l’altra SF-26.

Fuori dal podio, Lando Norris che chiude in quarta posizione, portandosi dietro Andrea Kimi Antonelli e Oscar Piastri.

GEORGE RUSSELL IS OUR FIRST SPRINT WINNER OF THE SEASON! What a drive from the Drivers’ Championship leader! #F1Sprint #ChineseGP @Gatorade pic.twitter.com/ofGzd4UNFU — Formula 1 (@F1) March 14, 2026