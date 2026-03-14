GP Cina, Hamilton: “Non vedo l’ora, voglio divertirmi”

Terza casella in griglia per Lewis Hamilton, che al GP di Cina conquista la seconda fila alle spalle delle due Mercedes

Una seconda fila tutta Ferrari al GP di Cina, con il sette volte Campione del Mondo, Lewis Hamilton, terzo a seguito del round di qualifiche del sabato. Davanti al britannico solo il duo Mercedes che conquista un 1-2 nonostante le problematiche riscontrate da Russell nel Q3. Una posizione che conferma l’ottimo lavoro svolto dal Cavallino nel creare la monoposto 2026, seconda soltanto a due frecce d’argento attualmente inarrivabili. Hamilton partirà dalla terza casella in un circuito che conosce molto bene, dove lo scorso anno conquistò la vittoria della gara Sprint.

Ferrari lavora per raggiungere le Silver Arrows

“È stata una qualifica davvero dura, onestamente” dichiara il numero 44 al termine della sessione. “Per via del vento soprattutto, perché ci sono delle folate molto forti quest’oggi. Mettere un giro insieme quindi è stato difficile. Charles ha fatto un gran giro. Questi ragazzi [Mercedes, n.d.r.] stanno facendo dei grandissimi giri e io sono molto contento di essere qui e molto grato di essere qui insieme a questi ragazzi che sono stati imbattibili quest’anno. Però noi abbiamo fatto un buon lavoro“.

“Gli ingegneri hanno fatto un grandissimo lavoro […] e siamo riusciti ad avvicinarci un pochino ai piloti Mercedes. E vediamo se riusciremo a fare un altro passo avanti“. Piani per la gara? “Beh, sarà sicuramente una sfida, però sono sicuro che ci divertiremo. Non vedo l’ora […]. Ci siamo divertiti tanto nella gara sprint. Speriamo che domani non ci sia così tanto vento e il nostro obiettivo è cercare di ridurre ulteriormente il divario da questi due” conclude Hamilton. Il britannico punta a raggiungere il suo primo podio “ufficiale” con il team di Maranello, dopo il terzo posto conquistato nella Sprint del mattino.