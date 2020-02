GP CINA 2020: probabilmente si correrà a novembre

La notizia ufficiale è giunta qualche giorno fa. È stato lo staff, che ogni anno organizza il weekend del GP di Cina, a richiedere alla FIA e a Liberty Media la possibilità di posticipare l’evento a causa del Coronavirus. Una precauzione presa al fine di garantire la salute e la sicurezza non sono degli addetti ai lavori, ma anche degli appassionati.

Il Regno Unito ha affermato che la Formula 1, tra le quattro date proposte, sembra essere interessata a quella di novembre. Dunque, la gara di Shanghai dovrebbe essere recuperata tra gli appuntamenti del Brasile e Abu Dhabi, diventando di fatto il penultimo evento della stagione.

Per rendere questa opzione più praticabile, si pensa di accorciare il format dei tre GP coinvolti spostando le prove del venerdì, così che le squadre riescano a far fronte al jet-lag, nonostante percorreranno tanti chilometri in poco tempo.

“Ho sentito che la Formula 1 sta considerando il 22 novembre come possibile nuova data per il GP della Cina, con un formato compatto per rendere il viaggio più semplice. Si pensa di dedicare il sabato a due sessioni di prove libere, mentre la domenica alle qualifiche e alla gara. Così si rinuncerebbe solo alle prove libere 3. Questo potrebbe anche essere una sperimentazione per un format futuro”, ha confermato Fritz-Dieter Rencken, sul portale web di Race Fans.

Nonostante la Formula 1 stia cercando eventuali soluzioni per poter correre a Shanghai, ci sono ancora parecchi dubbi. Infatti, sarà necessario monitorare la diffusione del Coronavirus, che ad oggi segna oltre 1400 morti. Inoltre, sarà fondamentale anche il supporto di tutti i team per gestire un eventuale cambiamento di date e format.

“Ci sono ancora molti dubbi, tra cui la modifica della data, l’unanimità della squadre e la chiarezza sul virus. Non ci sono certezze. Per averle dovremo aspettare ancora”, ha sottolineato il belga.

