Coronavirus, GP Vietnam: “Monitoriamo la situazione”

Con la diffusione dell’epidemia nel continente asiatico, gli organizzatori del Gran Premio in programma il primo fine settimana di aprile, stanno monitorando la situazione in attesa di possibili sviluppi

La situazione del Coronavirus, partita dalla città di Wuhan in Cina, continua ad aggravarsi nel Paese asiatico, con molti casi di persone ammalate e decedute. Man mano che i giorni passano, la Formula 1 e la FIA stanno tenendo monitorata la situazione, con il GP della Cina a forte rischio di essere posticipato o cancellato.

Ma anche fuori dalla Cina, la situazione non è del tutto tranquilla, con casi di persone contagiate in 24 paesi, tra il quali il Vietnam (7 persone). Il GP Vietnam, il primo della storia del Paese asiatico, è previsto per il primo fine settimana di aprile. La sua vicinanza alla Cina e la diffusione dell’epidemia porta a tenere monitorata costantemente la situazione.

“Monitoriamo attentamente la situazione, man mano che si sviluppa. Per il momento non anticipiamo nulla di significativo sul nostro evento di aprile. Continuiamo a lavorare con le autorità per vigilare da vicino la situazione”, così le parole degli organizzatori riportate su Racefans.net.

NON E’ SOLO IL GP CINA AD ESSERE A RISCHIO

Nel corso degli ultimi giorni, anche in paesi europei ed americani, come per esempio in Germania e Stati Uniti, sono stati registrati casi di persone contagiate dal virus. Per quanto riguarda il Gran Premio, a rendere più complicata la situazione, sarà il flusso di persone, appassionati che arriveranno da tutto il Vietnam, e da altri Paesi del mondo, per esempio dalla Cina. Anche per questo motivo, gli organizzatori stanno tenendo sotto controllo la situazione del Coronavirus.

Per quanto riguarda il GP Cina, tra le opzioni si pensa ad uno scambio con il GP Russia. Un’operazione piuttosto difficile, soprattutto a livello logistico. Al momento solo l’e-Prix di Sanya della Formula E, in programma due settimane precedenti al GP Vietnam ed altri eventi sportivi sono stati sospesi.

Nel corso delle prossime settimane, sicuramente vi terremo aggiornati su questa situazione, per quanto riguarda il GP Cina, in programma a Shanghai nel mese di aprile, e sul GP Vietnam in programma ad Hanoi, il 05 aprile.