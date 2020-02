Verstappen vuole essere competitivo già da Melbourne

L’avvio di campionato è sempre stato un punto debole della scuderia di Mylton Keynes, ma da quest’anno Max punta a lottare subito per la vittoria

Max Verstappen è già alla sesta stagione in Formula 1, nonostante la giovane età (22 anni). È arrivato il momento di lottare seriamente per l’obiettivo grosso, il titolo mondiale, ma la Red Bull dovrà dimostrarsi in grado di lottare per la vittoria già dall’Australia.

DURO LAVORO IN FABBRICA

“L’obiettivo per tutta la squadra è lottare per il campionato e fare meglio dell’anno scorso, essere nella mischia lì dalla prima gara”, ha affermato Verstappen in un’intervista al sito ufficiale della Formula 1.

“Siamo sulla buona strada, il team è molto motivato, ha lavorato molto duramente anche in inverno, quindi non vedo l’ora che arrivi la stagione. Spero di poter essere competitivi dall’inizio e quindi può essere un anno davvero interessante e divertente”.

HORNER SULLA STESSA LUNGHEZZA D’ONDA

“La distanza tra i team dovrebbe esserci ridotta e la prospettiva di avere 22 gare è davvero eccitante. Sarà una stagione lunga e dura”, ha chiosato il team principal Christian Horner.