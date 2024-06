GP Canada, Stroll: “È stata una gara difficile, ma l’abbiamo gestita bene”

Un solido GP del Canada per Aston Martin ma sopratutto per Lance Stroll che è riuscito a chiudere in settima posizione davanti al suo pubblico

A Montreal il meteo ha giocato le sue carte, diventando protagonista indiscusso, dove a trionfare è stato un super Max Verstappen, e dove la Ferrari ha visto il suo sprofondo rosso. Ma in Canada, siamo riusciti a vedere un Aston Martin risalire dalle retrovie, portando doppi punti a casa. Rispetto alle gare precedenti, sia Alonso che Stroll hanno mostrato sin dal venerdì prestazioni molto più solide, che hanno portato i suoi frutti nella corso della gara.

Dopo una sesta e una settima posizione conquistata, il team inglese può ritenersi soddisfatto. Soprattutto Stroll può sorridere: dopo numerose gare sottotono, il pilota canadese è riuscito a svolgere una gara molto solida, davanti al suo pubblico. Riuscirà Aston Martin a mantenere un ritmo più competitivo in vista dei prossimi appuntamenti previsti nel calendario?

Le parole di Stroll

A conclusione della gara, ecco quali sono state le sensazioni del pilota canadese: “Sono molto contento della nostra prestazione oggi. È stata una gara difficile, una delle più difficili che io ricordi, e le condizioni mutevoli ci hanno tenuto all’erta, ma l’abbiamo gestita bene” ha dichiarato il pilota canadese.

“Il primo stint è stato incentrato sulla gestione delle gomme, soprattutto quando la pista ha iniziato ad asciugarsi, e poi siamo riusciti a rientrare ai box per un altro set di gomme intermedie sotto la Safety Car per il secondo round di pioggia. Abbiamo valutato bene il passaggio alla mescola Hard e l’ho mantenuto in carreggiata mentre gli altri lottavano. Le caratteristiche di questo circuito si adattavano sicuramente alla nostra macchina, ma abbiamo fatto un buon lavoro per rimanere concentrati e sfruttare al massimo le opportunità che si sono presentate” ha concluso.