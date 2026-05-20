GP Canada Sprint, anteprima: qualche info

GP Canada 2026, round 5° con la Sprint Race. Si va in Canada e a Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, per una nuova prova del mondiale

Lasciata la Florida, concedendoci due settimane di pausa, la Formula 1 riprende il suo percorso e approda in Québec in Canada, con il 5° GP della stagione 2026.

Dall’esclusività e il tanto show di Miami, ci si sposta a uno degli ormai classici appuntamenti, sul Gilles Villeneuve Circuit di Montréal.

Siamo soltanto alla quinta prova di un mondiale, che ci regala non poche sorprese, sia in pista che fuori. La sfida per la vittoria, sarà senz’altro serrata e da tenere d’occhio fin da venerdì. Nel fine settimana, andrà in scena la terza Sprint Race della stagione: il format caratterizzato da Prove Libere 1, Qualifiche Sprint nella giornata di venerdì, Sprint Race e Qualifiche al sabato, e il GP Canada come da tradizione la domenica.

RACE WEEK IS BACK! We’re headed to Montreal for the Canadian Grand Prix! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/0AelCaZwe6 — Formula 1 (@F1) May 18, 2026

Sfida degli aggiornamenti

Il GP Canada rappresenterà un momento chiave della stagione, per via dello storico tracciato, per il format Sprint ma specialmente perché sono attese tante novità sulle vetture.

Mercedes, dovrebbe portare un significativo pacchetto di aggiornamenti sulla W17. Il team che finora ha dominato la stagione, vorrà senza dubbio continuare a mostrare la propria forza, e non solo in pista. A Miami, la supremazia della Mercedes è stata offuscata da una ritrovata McLaren, con tanto di vittoria nella Sprint Race di Lando Norris, e la lotta piuttosto serrata per la vittoria nel gran premio domenicale.

Anche McLaren, porterà delle novità sulla MCL40 per tentare di colmare ulteriormente il gap dalle frecce d’argento.

Aggiornamenti in arrivo anche per la Ferrari. Tuttavia, i lunghi rettilinei del tracciato canadese, potrebbero evidenziare le carenze di motore della SF-26.

Round 5 loading ! pic.twitter.com/0SSfpAOOia — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 19, 2026

I team avranno a disposizione solo le prove libere 1 del venerdì, per testare in pista le novità e trovare l’assetto ideale in vista delle successive sessioni del weekend.

Antonelli proverà a scappare

Andrea Kimi Antonelli, reduce da tre vittorie consecutive, arriva in Canada da leader della classifica iridata, con 100 punti e con un vantaggio di 20 punti sul compagno di squadra, George Russell (secondo con 80 punti). Un po’ più distaccati, gli altri a partire da Charles Leclerc, terzo a quota 59 punti.

Seven races. 10 weekends. It starts in Canada. — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) May 18, 2026

Il pilota italiano e George Russell, finora hanno dimostrato di avere una gestione dell’energia e una velocità di punta superiori, fattori che potrebbero rivelarsi decisivi sul tracciato di Montréal e in particolare sul lunghissimo rettilineo che precede il “Muro dei Campioni”.

George Russell viene da un paio di weekend non all’altezza, a livello di prestazioni e risultati. In passato, ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il circuito del Canada: nelle ultime due edizioni, ha conquistato la pole position, e lo scorso anno anche vinto la gara. Anche per Antonelli, Montréal ci sono dei bei ricordi, con il primo podio in Formula 1 ottenuto lo scorso anno.

Ma attenzione ai possibili outsider, tra gli inseguitori, che potrebbero rendersi protagonisti nel lungo weekend del GP Canada.

A partire dalle McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri, i quali sicuramente potranno contare su una ritrovata competitività della loro MCL40.

Anche la Ferrari, potrebbe dire la sua. Ma dobbiamo aspettare le prime sessioni del weekend per avere un quadro chiaro: la SF-26, non sembra essere messa male, ma rispetto a Mercedes e McLaren, potrebbe ritrovarsi in difficoltà a livello di motore… nell’attesa di poter contare su quello nuovo, appena sarà possibile. Charles Leclerc è terzo in classifica, alle spalle dei due della Mercedes, con un gap di 41 punti dal leader. Il monegasco, vorrà riscattare la deludente gara a Miami, e ottenere il miglior risultato possibile per non perdere terreno nei confronti della Mercedes, e anche della McLaren. Vedremo come si troverà Lewis Hamilton, anche lui a caccia di un ottimo risultato, per riscattare le ultime delusioni. L’inglese, ha vinto per la prima volta in Formula 1 proprio qui, salendo sul gradino più alto del podio, in diverse altre edizioni del GP Canada.

Gara di casa Stroll

Il GP di Canada è la gara di casa di Lance Stroll. Il pilota, complice una difficile Aston Martin non ha iniziato la stagione con il piede giusto, tra problemi tecnici anche legati alla power unit Honda. Anche Fernando Alonso è sulla stessa barca, con la speranza che presto i problemi si riescano a risolvere, e tornare a competere nel miglior modo possibile.

Bold. Expressive. Proudly its own. Montréal. Round Five.#CanadianGP pic.twitter.com/c2Evyc1dWC — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 19, 2026

Non sarà facile, ma vedremo cosa combinerà Lance Stroll e in soprattutto il team Aston Martin, guidato dal papà Lawrence Stroll.

Gilles Villeneuve Circuit

Tutto è pronto al Gilles Villeneuve Circuit, per la 57° edizione del GP Canada. La primissima gara in Canada, si disputò nel 1978 al Mosport Park circuit, terminata con la vittoria di un pilota di casa, Gilles Villeneuve. Le successive edizioni si disputarono al Mont-Tremblant, per poi spostarsi a Montréal dove tuttora si corre.

Il tracciato sorge nella splendida località di Montréal, ed è stato intitolato all’indimenticato Campione Gilles Villeneuve, in seguito alla sua tragica morte. Un omaggio da parte dei connazionali e non solo, verso un pilota che grazie alle sue imprese ha conquistato il cuore di moltissimi appassionati di quegli anni e fino ai giorni nostri. Il circuito è stato realizzato nel Parc Jean-Drapeau sull’Isola di Notre-Dame in vista dei Giochi Olimpici del 1976, sull’estuario del fiume Lorenzo.

Il tracciato si snoda lungo il perimetro dell’Isola di Notre-Dame ed è semi-cittadino con le vie di fuga pressoché assenti. È lungo 4,361 km costituito da 14 curve e saranno 70 i giri da completare in senso orario, per una distanza totale di 305,27 km.

Un tracciato molto amato dai piloti e dalle Scuderie, per via delle infrastrutture necessarie in dotazione, le sue caratteristiche, ovvero un susseguirsi di curve lenti e veloci, rettilinei rapidissimi che mettono a dura prova la meccanica delle monoposto, l’impianto frenante, ma anche la trazione.

Come per Montecarlo anche qui l’abilità del pilota la fa da padrone, per via della presenza dei muretti molto vicini alla pista, con punti che permetterà ai piloti di fare il pelo, nel tentativo di fare il tempo. Tra i muretti, il più famoso è il Muro dei Campioni posto subito dopo la variante finale: per cui occorre fare attenzione anche se recentemente sono stati fatti dei lavori per migliorare la sicurezza.

Pirelli: C3, C4, C5

Pirelli ha scelto le mescole più morbide della gamma, per il GP Canada 2026, ovvero:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft

Scelta pensata e decisa, per meglio rispondere alle caratteristiche del tracciato, poco abrasivo e riasfaltato nel 2024. L’asfalto si presenta liscio e il circuito non viene utilizzato durante l’anno: ciò permette una rapida evoluzione della pista a ogni sessione, con un aumento del grip. Nel 2024, il graining si è rivelato un fattore importante anche in gara, e con le nuove mescole 2026, si è pensato di limitare tale fenomeno, almeno già dalle prove libere del venerdì.

Il Gilles Villeneuve Circuit, è un tracciato cittadino piuttosto anomalo, essendo un semi-permanente (al di fuori della Formula 1, viene utilizzato dai cittadini). I suoi 4,361 km vedono un alternarsi di rettilinei particolarmente lunghi e frenate violente: qui occorrono vetture, con un’ottima stabilità in staccata e una forte trazione in uscita di curve.

La velocità media è relativamente bassa, proprio per i continui cambi di direzione e le frenate. Tuttavia, come abbiamo visto nel corso della storia del circuito, i sorpassi sono possibili, specialmente nella frenata che precede l’ultima chicane, che a sua volta introduce al “Muro dei Campioni”.

Tuttavia, grande attenzione al meteo, qui spesso imprevedibile e con possibilità di avere la pioggia. Altro fattore da tenere in considerazione, sono le possibili azioni della Safety Car. Il tracciato in alcuni tratti, si snoda in prossimità di muretti e guardrail, con poche vie di fuga, con il forte rischio di finirci addosso in caso di errori: in passato, abbiamo visto molti incidenti anche piuttosto “violenti”.

It’s Sprint time in Montreal. The softest compounds take on a circuit where traction and braking are everything. Here’s what to know about the #CanadianGP.https://t.co/ie6FeGtt1x pic.twitter.com/nz9Jtl4f8h — Pirelli Motorsport (@pirellisport) May 18, 2026

Che tempo farà?

Nell’attesa che inizi il weekend, ecco l’ultimo bollettino meteo, per il GP Canada 2026.

Storicamente il GP Canada è sempre stato imprevedibile e incerto, per quanto riguarda il meteo. Per questo motivo, consigliamo di tenere monitorato il meteo, onde evitare possibili sorprese e in vista della gara.

Il weekend in arrivo, sarà caratterizzato da tempo sereno e soleggiato, con possibile presenza di nuvole e attenzione a domenica: è prevista pioggia, e nel pomeriggio. Saranno previste temperature fresche, con le massime attese al di sotto i 20°C.

Venerdì 22 maggio 2026

Temperature: max 17°C, min 6°C; cielo sereno e soleggiato, per tutta la giornata; Possibilità di pioggia al 0%. Umidità al 39%. Vento con raffiche tra 5 e 6 km/h

Sabato 23 maggio 2026

Temperature: max 18°C, min 9°C; cielo sereno, benché con velature sparse; Possibilità di pioggia al 0%; Umidità al 42%. Vento con raffiche intorno ai 7 km/h.

Domenica 24 maggio 2026

Temperature: max 14°C, min 9°C; cielo con velature sparse, tendente ad addensarsi nel pomeriggio-sera; Probabilità di pioggia debole, per il GP; Umidità al 64%. Vento con raffiche intorno agli 8 km/h.