GP Canada, Kimi Antonelli: “Felicissimo, anche se…”

Kimi Antonelli ottiene il suo primo podio in carriera nel GP del Canada. L’italiano è il terzo pilota più giovane della storia a ottenere un podio in Formula 1

Erano quasi sedici anni, esattamente dal GP di Suzuka del 2009, che un italiano non otteneva un podio nella Classe Regina del Motorsport. Il gradino più basso del podio ottenuto per il GP del Canada fa accedere Andrea Kimi Antonelli nella storia del Circus. Il bolognese infatti è il terzo pilota più giovane della storia a conquistare un podio in Formula 1, dopo Max Verstappen e Lance Stroll.

Una bella emozione per l’italiano, seppur ammette che sia stato decisamente stressante. “È stato veramente stressante, ma sono felicissimo. La buona partenza effettuata mi ha fatto ottenere la terza posizione e sono riuscita a mantenerla. Nell’ultimo stint mi sono spinto oltre al limite, perciò avevo problemi con l’anteriore sinistra e ho riscontrato difficoltà nell’ultima parte della gara. Sono comunque contento di aver ottenuto il podio” ha così dichiarato al termine del GP del Canada, Kimi Antonelli.

History made Kimi becomes the third-youngest podium finisher in F1 history with his stunning P3 in Canada pic.twitter.com/cIjSWbfCjC — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 15, 2025

Prossimo step? La vittoria, seppur…

Il sorpasso effettuato su Piastri alla partenza ha contribuito alla conquista del gradino più basso del podio. Mossa che l’italiano ha così commentato: “Ho effettuato una buona partenza, che mi ha permesso di effettuare un ottimo sorpasso in ottica gara. Ho provato ad arrivare nel modo più veloce possibile nella prima curva, in modo da avere un vantaggio considerevole quando ho iniziato la manovra di sorpasso“.

“In curva 3 poi sono riuscito a mantenere la posizione e perciò sono davvero contento. La monoposto è stata davvero performante qui per tutto il weekend ed eravamo consapevoli che questo tracciato era favorevole per noi” ha così concluso il bolognese. Il prossimo step è ovviamente la vittoria, seppur è presto per fare un pronostico sulle prossime gare. Come da lui stesso dichiarato, il tracciato di Montreal è favorevole alle caratteristiche di Mercedes.

An incredible day pic.twitter.com/887QUOrgLU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 15, 2025