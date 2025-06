GP Canada, Russell: “Stavolta l’abbiamo portata a casa!”

George Russell trionfa nel GP del Canada: prima vittoria stagionale e doppio podio Mercedes

George Russell conquista la sua prima vittoria stagionale nel GP di Canada, precedendo sul traguardo Max Verstappen e l’altra Mercedes guidata dall’italiano Kimi Antonelli. Il pilota britannico, autore di una partenza impeccabile, ha imposto il suo ritmo per l’intera durata della gara, senza mai concedere spazio a tentativi di sorpasso da parte dei suoi avversari.

Per la prima volta dall’inizio della stagione, nessun pilota papaya è salito sul podio. George Russell è stato abile nel costruire la sua vittoria già nella giornata di sabato, centrando una pole position sensazionale che gli ha consentito di scattare davanti a tutti. Ottima prova per Mercedes, che piazza entrambe le monoposto sul podio e conferma i progressi nella gestione del graining, un problema che ha spesso impedito al team di competere ad armi pari con le altre vetture.

Russell: “È fantastico tornare sul gradino più alto. L’anno scorso abbiamo sprecato la vittoria, stavolta ce la siamo presa!”

È un George Russell entusiasta, quello che si presenta al parco chiuso per le interviste del dopo gara. L’inglese interpreta questa vittoria come una rivincita per il mancato trionfo dello scorso anno, quando, nonostante la pole position, non era riuscito a concretizzare il risultato in gara.

“È fantastico tornare sul gradino più alto del podio“- ha commentato a caldo il vincitore del Gran Premio di Montréal – “L’ultima volta che ci è capitato è stato a Las Vegas, lo scorso anno. In quella occasione, forse, abbiamo sprecato una vittoria. Quest’anno, invece, l’abbiamo ottenuta anche grazie all’incredibile giro in qualifica di ieri che ci ha regalato la pole. Sono felicissimo anche di vedere Kimi sul podio. Ringrazio tutti i ragazzi del team: hanno lavorato tantissimo in fabbrica per darci la possibilità di lottare per la vittoria, e questa è tutta per loro“.

Quest’anno il pilota della Mercedes ha saputo riscattarsi, provando sin da subito a creare un distacco dal suo inseguitore Verstappen, impedendogli di avvicinarsi pericolosamente. Quello di oggi è un risultato importante, che potrebbe rilanciare la Stella d’Argento nella lotta per il Mondiale. Tuttavia, George preferisce mantenere la cautela e non alimentare false aspettative…

“Qui è diverso, fa un poco più fresco. Lo abbiamo visto anche l’anno scorso, qui in Canada” – ha precisato subito il pilota numero #63 – “Mi piacerebbe nutrire delle speranze. Ma sappiamo che la nostra vettura rende meglio in queste condizioni più fresche. Vedremo per le prossime gare, soprattutto su piste molto più calde“, ha aggiunto. “Per ora godiamoci questo momento! L’anno scorso abbiamo vinto in Austria (ndr, dove si terrà il prossimo Gran Premio), questo è un buon presagio!“, ha concluso infine.