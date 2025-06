GP Canada, pagelle: problemi familiari

Collisione clamorosa tra compagni, Russell vince il GP del Canada

La Formula 1 non smette mai di sorprendere, e il GP di oggi in Canada ne è stata l’ennesima, clamorosa dimostrazione come leggerete dalle nostre pagelle.

Una corsa intensa, drammatica e segnata da un colpo di scena tanto spettacolare quanto amaro, capace di riscrivere l’ordine d’arrivo e, forse, le gerarchie interne di una squadra in lotta per il titolo.

Il weekend si era aperto all’insegna dell’incertezza tra strategie da indovinare giro dopo giro e un tracciato tradizionalmente insidioso che non perdona errori né esitazioni. In questo contesto, il talento ha fatto la differenza – ma non sempre ha prevalso sul nervosismo o sull’ambizione fuori misura.

La gara ha visto un duello serrato tra giovani in ascesa e campioni navigati, con momenti di alta classe, errori pesanti e un finale che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il contatto tra due compagni di squadra – e rivali dichiarati – ha mandato in frantumi le speranze di vittoria per uno dei due contendenti, spalancando la porta al primo successo stagionale di un pilota in cerca di riscatto. In mezzo, l’esordio promettente di un giovanissimo talento e il ritorno solido di veterani sempre affamati.

In questo articolo analizziamo, con voti e commenti, le prestazioni dei protagonisti: chi ha brillato davvero, chi ha sprecato un’occasione e chi, forse, dovrà fare i conti con sé stesso più che con il cronometro. Eccole nostre pagelle del GP del Canada!

Max Verstappen – 8.5

Il pilota controlla la gara fin dall’inizio, rimane secondo senza grosse sbavature. Tiene sotto pressione Russell in tutta la corsa e approfitta della safety car per provare un attacco. Rimane freddo e concentrato, limitando le variabili e portando a casa punti importanti per il campionato

George Russell – 9.5

Parte davanti e guida la gara con maestria, gestendo tempi, gomme e traiettorie senza sbavature. Non si lascia sorprendere nella fase finale, mantiene la calma nonostante tensioni in gruppo, mantiene la leadership anche durante la safety car e centra la prima vittoria stagionale con autorità .

Kimi Antonelli – 10

Debutta con un podio sorprendente all’età di 18 anni: strategia intelligente, difesa tenace dagli attacchi e lucidità nei duelli. Riesce ad approfittare del caos nei primi posti, resta concentrato con costanza e conclude il suo primo piazzamento in top3 con un sorriso e grande talento .

Oscar Piastri – 7.5

Ottimo ritmo, trafficato nelle fasi centrali ma rimane intatto fino alla collisione. Nonostante abbia gestito bene le gomme e recuperato posizione, resta coinvolto nel crash a quattro giri dalla fine. Chiude quarto e consolida un vantaggio importante in classifica mondiale.

Lando Norris – 4 e addio mondiale

Cade all’improvviso: tenta un sorpasso azzardato su Piastri a tre giri dal termine, ma mischia le carte, finisce contro l’avversario e sbatte fuori. Si autoaccusa di “mossa stupida”, chiede scusa via team radio e interrompe una gara che stava andando bene. Un errore che pesa molto sul campionato .

Charles Leclerc – 6.5

Gara solida, forse annacquata senza particolari momenti di brillantezza. Mantenuto in zona punti, mostra consistenza e nessun rischio elevato. Corre con lucidità ma manca il guizzo che avrebbe potuto alzare il voto. Chiude in quinta posizione, buona prestazione da zero errori .

Lewis Hamilton – 6.5

Recupero parziale da metà classifica, riesce a risalire e limitare i danni. Subisce qualche problema aerodinamico ma evita errori, duella con avversari e conquista la sesta posizione. Una gara gestita diplomaticamente, con maturità .

Cosa ne pensate delle nostre pagelle del GP del Canada? Norris ha rovinato questa stagione o si rifarà?