GP Canada, Russell: “Un duello con Max? Io ho ancora punti…”

Pole position a sorpresa per Russell: prima fila con Verstappen nel GP di Canada

George Russell ha sorpreso tutti conquistando la pole position del GP del Canada. Dopo una qualifica molta combattuta, che sembrava destinata a decidersi sul filo dei millesimi, l’inglese ha fatto registrare il miglior tempo e domani partirà dalla prima fila, affiancato dal rivale della Red Bull, Max Verstappen. Terzo tempo per il leader mondiale, Oscar Piastri.

Una pole quasi inaspettata, tanto da lasciare incredulo il team principal Toto Wolff, ripreso nel box con un’espressione quasi impassibile. La scelta di puntare sulla mescola C5 ha, dunque, premiato la strategia Mercedes. Il pilota numero #63 è così riuscito a ottenere la prima casella in griglia, strappandola a Verstappen e Piastri, entrambi dati per favoriti per la partenza al palo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Russell sfida Verstappen: “Ho ancora punti sulla licenza da giocarmi”

George Russell ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la pole nel GP di Canada. Al termine delle qualifiche, il pilota Mercedes ha dichiarato: “Oggi è stato fantastico! Voglio ringraziare questo pubblico meraviglioso che mi ha aiutato a ottenere questa pole“.

“Credo che l’ultimo giro sia stato uno dei più esaltanti della mia vita. Sul monitor del mio volante potevo vedere il delta e a ogni curva notavo che ero un decimo più veloce. All’ultima curva avevo 6 decimi di vantaggio, per cui mi sono detto: ‘Questo è un giro davvero fantastico!’. Poi, quando al traguardo ho visto la prima posizione, è stata una grande sorpresa! Sono davvero entusiasta per ciò che ho fatto!”

Al parco chiuso, Jacques Villeneuve – incaricato delle interviste post-qualifica – ha fatto notare al pilota della Mercedes che al suo fianco in griglia ci sarà proprio Max Verstappen. I due piloti, ancora ai ferri corti dopo l’episodio avvenuto in Spagna, ch’è costato una pesante penalità all’olandese, partiranno uno accanto all’altro. “Hai un duro combattente al tuo fianco“, ha osservato Villeneuve; “Ma siamo amici, non c’è problema“, ha tagliato corto Russell.

Il pilota inglese sa di dover effettuare una partenza aggressiva per difendere la sua posizione, ma ha commentato con ironia: “Ho ancora qualche punto sulla licenza da giocarmi, vediamo cosa succederà“. Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per assistere a un Gran Premio infuocato e avvincente.