GP Canada: la sintesi di gara

Clamoroso: Antonelli sul podio per la prima volta al GP del Canada. Primo Russell seguito da Verstappen. Ecco la sintesi della gara

Splendida giornata per l’Italia con Kimi Antonelli che quasi sedici anni dopo riporta il tricolore sul podio. É stato un weekend eccezionale anche per George Russell che riporta la Mercedes al primo posto. Il secondo posto é occupato da Max Verstappen. Seguono Piastri, Leclerc, Hamilton, Alonso, Hulkenberg, Ocon e Sainz.

Inaspettato dominio Mercedes

Quasi inaspettatamente la Mercedes `non ha sofferto il graining giá dalle prime fasi di gara, a differenza di molti altri piloti in griglia che hanno effettuato il primo pit stop a circa venti giri dall’inizio. Russell ha condotto una gara impeccabile, senza alcun errore. Fin dalla partenza, il pilota britannico ha avuto la meglio su Max Verstappen. Quanto ad Antonelli, eccezionale la sua partenza. Il pilota italiano era partito quarto alle spalle di Piastri, ma guadagna subito una posizione sull’australiano. Il resto della gara procede in modo del tutto lineare. Solo nelle fasi finali, Kimi giova della lotta tra Piastri e Norris alle sue spalle.

Delusione McLaren

Ci si aspettava un po’ di piú dalla McLaren oggi. Ottima la gestione gomme per entrambi i piloti, ma Piastri dal canto suo non ha avuto una buona partenza, lasciandosi superare da Antonelli. Nelle fasi finali, Piastri supera Norris. Tuttavia, il pilota britannico non ci sta e cerca di superare nuovamente. Sceglie, peró, un punto poco consono e dunque finisce sulle barriere perdendo completamente l’ala anteriore. Fortunatamente nessun danno per Piastri. Norris é costretto a ritirarsi, perdendo cosí punti preziosi per la classifica del campionato piloti.

Piastri and Norris come together in Canada! Here’s the collision between the two McLarens #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Ferrari lontana, ma…

La Ferrari di Charles Lerclec ha mostrato oggi un ottimo passo e un’adeguata gestione delle gomme. Tuttavia, a causa degli errori compiuti dal monegasco alle libere prima ed in qualifica poi, la rossa deve accontentarsi di un quinto – a seguito del ritiro di Norris – e sesto posto. Leclerc inizia la gara in modo diverso rispetto agli altri piloti, montando una mescola hard. La prima sosta arriva intorno al ventesimo giro con grande sopresa per Leclerc, visto che la mescola procedeva abbastanza bene. La gara procede silenziosamente per Lewis che lamenta problemi ai freni e un apparente danno alla vettura di cui, peró, non é nota la causa.

Piastri and Norris come together in Canada! Here’s the collision between the two McLarens #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q — Formula 1 (@F1) June 15, 2025