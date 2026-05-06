Montoya: “Non impressionato da Verstappen, solo fortunato”

Montoya: “Non è talento, Verstappen è stato solo fortunato”

Juan Pablo Montoya, ex pilota di Formula 1, ha dichiarato di non essere rimasto impressionato dal salvataggio di Max Verstappen, definendolo fortunato. Insieme a Joylon Palmer, Montoya ha scambiato un’accesa discussione sul testacoda dell’olandese al primo giro del Gran Premio di Miami. Il colombiano ha minimizzato la capacità del quattro volte campione del mondo di riprendersi dal testacoda, definendola pura fortuna piuttosto che abilità. Questo ha scatenato un vivace scambio di battute con Palmer su F1 TV dopo la gara in Florida.

Il pilota della Red Bull ha fatto un testacoda di 360 gradi al primo giro, mentre lottava con Charles Leclerc per la testa della corsa. È scivolato così dalla seconda alla nona posizione. Nonostante la battuta d’arresto, l’olandese è riuscito a recuperare fino al quinto posto, il suo miglior risultato stagionale. Durante l’analisi post-gara, Palmer ha difeso la capacità di Verstappen di recuperare dalle sbandate, citandola come prova dell’abilità che l’olandese ha nel far girare la macchina e riprenderne il controllo al momento giusto.

Montoya è rimasto scettico, replicando: “Pensi che questo sia talento? Io pensavo fosse pura fortuna”. L’ex pilota di Williams e McLaren ha suggerito che le leggi della fisica portano naturalmente all’arresto di un’auto in testacoda, sostenendo che il recupero dipende meno dall’intervento del pilota e più dalle circostanze.

Montoya: “Resto della mia idea”

Palmer ha insistito, sottolineando la storia di Verstappen in fatto di recuperi simili. Ha preso come esempio il testacoda a Stowe durante il GP di Gran Bretagna dello scorso anno e la sua famosa piroetta al Gran Premio di Germania del 2019. Nell’incidente di Hockenheim, Verstappen ha fatto un testacoda completo nella sezione dello stadio. Nonostante le gomme medie fredde su una pista che si stava asciugando, è comunque riuscito a vincere.

Palmer ha evidenziato la ristretta finestra di tempo per il recupero, osservando che i piloti hanno 10° di rotazione su 360 per sterzare correttamente in avanti. Inoltre, devono gestire contemporaneamente il pedale del freno, lo sterzo e la frizione. Montoya è sembrato ammettere la sconfitta con un’alzata di spalle e un “Okay”, mantenendo lo scetticismo. Ha insistito comunque sul fatto che rilasciando l’acceleratore la rotazione si arresta naturalmente. Durante la trasmissione di Sky Sports F1, Martin Brundle ha definito il salvataggio del pilota olandese “geniale“.