GP Canada, ecco la griglia di partenza

La griglia di partenza del GP Canada 2026, Russell in pole davanti ad Antonelli. Ferrari in terza e quarta fila: Hamilton quinto e Leclerc in ottava posizione

Cala il sipario sulle qualifiche del GP Canada, quinta prova del mondiale di Formula 1 2026, che hanno determinato la griglia di partenza della gara, che scatterà domenica 24 maggio.

Sul circuito di Montréal, intitolato a Gilles Villeneuve è George Russell ad aver conquistato la pole position, strappandola all’ultimo al compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli. Sarà quindi prima fila tutta Mercedes, e dopo quanto visto nella Sprint Race, nella gara domenicale, tra i due ci saranno sicuramente scintille fin dalla partenza.

Seconda fila per la McLaren, con Lando Norris in terza posizione, davanti a Oscar Piastri. I “Papaya Boys”, complice un’ottima MCL40, di sicuro saranno pronti a cogliere una qualsiasi opportunità, per superare e battere le due Frecce d’Argento.

Terza fila per la miglior Ferrari di questo pomeriggio, quella di Lewis Hamilton che coglie il quinto tempo, davanti a un suo vecchio rivale, Max Verstappen con la Red Bull. Anche alle loro spalle, in quarta fila ci sarà una Red Bull e una Ferrari, con Isack Hadjar in settima casella e Charles Leclerc in ottava posizione. Giornata molto difficile per il monegasco, quasi mai in lotta per le migliori posizioni sulla griglia di partenza. La SF-26, soffre molto a livello di prestazioni, su questo circuito caratterizzato da lunghi rettilinei e curve, alcune delle quali richiedono un ottimo impianto frenante.

In quinta fila, un ottimo Arvid Lindblad alla sua prima esperienza sul circuito di Montréal. Il giovane al volante della Racing Bulls si prende la nona posizione, davanti a Franco Colapinto su Alpine. L’argentino, riesce a cogliere il suo miglior risultato in qualifica, con il decimo posto.

Fuori dalla top ten

In sesta fila, Nico Hulkenberg è in undicesima posizione con l’Audi, davanti alla Racing Bulls di Liam Lawson. Alle loro spalle, in ottava fila troviamo Gabriel Bortoleto con l’altra Audi e Pierre Gasly su Alpine. A seguire in nona fila, Carlos Sainz con la Williams e Ollie Bearman con la Haas: i due sono rispettivamente in quindicesima e sedicesima posizione.

In decima fila, la Haas di Esteban Ocon e la Williams di Alex Albon, i quali precedono Fernando Alonso e Sergio Perez, rispettivamente su Aston Martin e Cadillac.

Chiudono la griglia di partenza, in undicesima fila, il pilota di casa, Lance Stroll su Aston Martin e Valtteri Bottas con la Cadillac.

Il GP del Canada, scatterà domani 24 maggio alle ore 22.00 (ora italiana). Tutto pronto, ma con grande attenzione al meteo: potrebbe infatti piovere.