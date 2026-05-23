GP Canada, Sprint Race: Russell vince davanti a Norris e Antonelli

GP Canada, Sprint Race: Russell torna al successo, Antonelli ci prova ma deve accontentarsi del terzo posto

George Russell conquista la Sprint Race del GP del Canada davanti a Lando Norris e Kimi Antonelli. Prime scintille in casa Mercedes, con Kimi che prova ad attaccare il compagno di squadra nelle prime fasi di gara, salvo poi lamentare via radio di essere stato accompagnato fuori pista. Un episodio che gli costa anche la posizione su Lando.

Nel finale, il giovane italiano tenta di ripetersi sul pilota McLaren con una manovra quasi identica, ma senza riuscire a completare il sorpasso, dovendosi così accontentare del terzo gradino del podio. Per Russell si tratta di un ritorno al successo che gli permette di accorciare in classifica, portandosi a 18 punti dal leader del Mondiale.

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Prime scintille in casa Mercedes: Antonelli attacca Russell, Norris ne approfitta

Al via le Mercedes difendono entrambe le posizioni di testa, mentre Lewis Hamilton si libera immediatamente di Oscar Piastri con un deciso sorpasso all’esterno. Le Frecce d’Argento provano subito a imporre il proprio ritmo, creando un piccolo gap sul gruppo inseguitore guidato da Lando Norris.

Al sesto giro Kimi Antonelli tenta l’attacco ai danni di Russell, che però lo chiude: l’italiano finisce sull’erba ed è costretto a riaccodarsi al compagno. Via radio, il bolognese lamenta di essere stato spinto fuori pista e di non aver avuto spazio; Toto Wolff interviene, invitandolo a restare concentrato. Poco dopo Antonelli perde anche la seconda posizione a favore di Norris.

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Tra traffico, ritiri e penalità, Russell gestisce e conquista la Sprint

Alcuni problemi alla power unit costringono Hadjar a rientrare ai box, prima di essere rimandato in pista per raccogliere dati preziosi in vista della gara di domani. Norris prova a restare in scia al leader della corsa, ritrovandosi nel panino tra le due Mercedes, mentre Piastri resta incollato agli scarichi della Ferrari di Hamilton, con Leclerc immediatamente alle sue spalle.

In questa fase della Sprint i sorpassi si rivelano complicati, anche a causa del traffico dei doppiati, che finiscono per frapporsi tra i piloti di testa dopo le soste ai box. Fernando Alonso è costretto al ritiro, mentre Nico Hülkenberg riceve una penalità di 20 secondi per aver tagliato la pista traendone vantaggio.

Al ventiduesimo giro Antonelli torna all’attacco e prova il sorpasso all’esterno su Norris, ma non riesce a completare la manovra. Il leader del Mondiale finisce lungo e, dopo aver tagliato la curva, è costretto a restituire la posizione al pilota della McLaren. Russell ne approfitta per allungare e conquista così, senza particolari difficoltà, la Sprint Race. Nel finale, Hamilton perde due posizioni, scivolando quinto, prima di finire sotto investigazione.

I risultati e la classifica finale della Sprint Race del GP del Canada

1. G. Russell (Mercedes)

2. L. Norris (McLaren) +1.272

3. K. Antonelli (Mercedes) +1.843

4. O. Piastri (McLaren) +9.797

5. C. Leclerc (Ferrari) +9.929

6. L. Hamilton (Ferrari) +10.545

7. M. Verstappen (Red Bull) +15.935

8. A. Lindblad (Racing Bulls) +29.710

9. F. Colapinto (Alpine) +31.621

10. C. Sainz (Williams) +36.793

11. S. Perez (Cadillac) +1.00.402

12. L. Lawson (Racing Bulls) +1.01.344

13. G. Bortoleto (Audi) +1.01.814

14. E. Ocon (Haas) +1.04.209

15. N. Hülkenberg (Audi) +1.12.158

16. L. Stroll (Aston Martin) +1 lap

17. W. Bottas (Cadillac) +1 lap

18. O. Bearman (Haas) +1 lap

19. A. Albon (Williams) +1 lap

20. P. Gasly (Alpine) +1 lap

21. I. Hadjar (Red Bull) +3 laps

Rit. F. Alonso (Aston Martin)