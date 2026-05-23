GP Canada: casco speciale per Norris per una lodevole causa

Nuovo casco per Norris in questo weekend del GP del Canada dal significato toccante, per accelerare la ricerca sulla demenza

Il campione del mondo in carica si è reso protagonista di una toccante partnership, collaborando con l’ente benefico Race Against Dementia. Nuovo ma significativo casco per questo weekend del GP del Canada per Lando Norris. Al posto della tradizionale livrea caratterizzata dal giallo fluorescente, vi è una particolare livrea divisa in due parti. Tutto ciò è stato creato con la Dottoressa Maura Malpetti di Race Against Dementia.

Vi sono due cervelli a confronto diretto: uno sano e uno affetto da demenza. In quest’ultimo caso, vi è un cervello deteriorato dalla perdita sinaptica e dalla devastante realtà fisica della demenza. Sul proprio account ufficiale Instagram, il campione del mondo in carica spiega il perché di questa scelta.

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“Sono veramente orgoglioso. Ho collaborato con la straordinaria associazione Race Against Dementia, che è stata fondata dal leggendario Sir Jackie Stewart. Il modo in cui la demenza ha colpito sua moglie Helen e la loro famiglia mi ha toccato. 55 milioni di persone nel mondo convivono con questa terribile malattia, che viene diagnostica sempre a più persone. Ci tengo a sensibilizzare e unirmi alla lotta di Race Against Dementia per trovare una cura“.

“Il design è diviso in due metà. In un lato viene mostrato un cervello sano e nell’altro un cervello colpito dalla perdita sinaptica. Stiamo realizzando mini caschi, per devolvere l’intero ricavato a Race Against Dementia. Potete acquistarli su landonorris.store. Sono felice di indossarlo durante questo weekend. Per saperne di più sullo straordinario lavoro di Race Against Dementia guardate il loro sito web“.

La nascita di Race Against Dementia

Nel 2016, Sir Jackie Stewart ha fondato Race Against Dementia. Ciò in seguito alla diagnosi di sua moglie, Lady Helen Stewart. Dalla sua fondazione, l’ente benefico ha investito più di 20 milioni di sterline nella ricerca sulla demenza. L’obiettivo è quello di applicare la precisione, il lavoro di squadra e la capacità di risoluzione dei problemi tipica della Formula 1 a una causa lodevole, come la ricerca sulla demenza.

“I caschi da gara hanno avuto un ruolo importante nella mia vita, anche se nessuno dei miei caschi è stato progettato con un messaggio così significativo. Lando e Maura hanno trovato un modo creativo per esprimere alcune idee veramente complicate. Sono grato a Lando per aver accolto Race Against Dementia con un significativo entusiasmo” ha così dichiarato il tre volte campione del mondo di Formula 1.