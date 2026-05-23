GP Canada, qualifiche: Russell batte Antonelli e firma la pole

GP Canada, qualifiche: Russell batte Antonelli e conquista la pole

Le qualifiche del GP del Canada si accendono fin dai primi minuti con una Q1 caotica, segnata dal brivido in pit-lane tra Colapinto e Alonso e dal passo di Antonelli e Piastri. La sessione prosegue con colpi di scena continui, tra cambi di leadership e difficoltà per Leclerc, costretto a inseguire. In Q2 emerge il ritmo di Hadjar, ma la lotta resta serrata fino all’ultimo tentativo. Nel Q3 è Russell a trovare il giro decisivo, conquistando la pole position davanti ad Antonelli e Norris.

Q1 – Piastri e Antonelli protagonisti, Leclerc in difficoltà

Il Q1 si apre subito con un brivido in pit-lane: Colapinto e Alonso sfiorano il contatto, con attimi di tensione nei box. Nei primi minuti arrivano i primi riferimenti cronometrici, con Norris che si porta al comando davanti alle Mercedes di Antonelli e Russell, mentre Hamilton si inserisce in sesta posizione.

La lotta si accende rapidamente: Piastri sale fino alla seconda posizione alle spalle del compagno di squadra, prima che Antonelli reagisca e si issi al comando davanti a Hadjar e Russell. Leclerc vede cancellato il suo primo tempo per un taglio di chicane, ma riesce a rientrare in gioco chiudendo in nona posizione alle spalle di Hamilton. Nel finale arriva anche il colpo di scena con il richiamo ai box del monegasco, mentre il verdetto elimina Ocon, Albon, Alonso, Pérez, Stroll e Bottas.

Q2 – Hadjar al comando, colpi di scena continui

Il Q2 si apre con il primo riferimento di Colapinto, che segna un 1:25.981. Poco dopo è Hadjar a portarsi al comando con la Red Bull in 1:13.623, ma la risposta di Norris non tarda ad arrivare: il britannico si prende la vetta in 1:13.235. Gasly si inserisce in terza posizione con l’altra Alpine, mentre Hamilton sale fino al secondo posto, beffando Piastri e chiudendo a soli 35 millesimi da Norris. Antonelli rilancia ulteriormente il ritmo e si porta al comando con 1:13.076 al primo tentativo.

Nella fase centrale della sessione emergono anche Lindblad, settimo con la Racing Bulls, e Hadjar sempre nelle posizioni di vertice, mentre Russell scivola in ottava posizione dopo un bloccaggio in curva 1 che compromette il suo giro. Leclerc risale fino alla nona posizione ma resta in difficoltà e via radio manifesta il proprio malcontento. La Mercedes prova a reagire con Antonelli, montando gomma nuova, mentre Russell continua a faticare nel trovare feeling.

Nel finale la situazione cambia di nuovo: Hamilton si porta al comando in 1:13.041, prima che Hadjar chiuda la sessione con il miglior tempo in 1:12.975. Alle sue spalle si piazzano Hamilton e Norris, mentre Russell scivola al quarto posto. Il Q2 si chiude infine con l’eliminazione di Hulkenberg, Lawson, Bortoleto, Gasly, Sainz e Bearman.

Russell firma la pole nel finale delle qualifiche del GP del Canada

La fase finale delle qualifiche del GP del Canada si apre con Verstappen che firma il primo riferimento in 1:25.870, davanti a Hadjar e Piastri, mentre Norris fatica nel primo tentativo chiudendo quarto in 1:30.012. La sessione si accende subito dopo con il miglior tempo provvisorio di Norris in 1:12.729, con Piastri secondo a 139 millesimi e Leclerc in quarta posizione.

Nella fase centrale cresce la tensione: Antonelli si porta al comando in 1:12.646, mentre Russell rientra ai box dopo un bloccaggio tra curva 5 e 6 per il cambio gomme. Le Mercedes restano in difficoltà ma la lotta resta aperta, con Verstappen di nuovo in pista per il tentativo finale.

Nel finale arriva il colpo di scena: Russell chiude il giro decisivo in 1:12.578 e conquista la pole position. Secondo Antonelli, mentre Norris completa la top 3.