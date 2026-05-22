GP Canada, Sprint: la griglia di partenza

Super Mercedes con Russell in pole insieme ad Antonelli, terzo Norris per una seconda fila tutta McLaren

È un venerdì di successo per la Mercedes, iniziato questo pomeriggio con un 1-2 nelle FP1 e culminato con la pole position di George Russell. Il britannico firma il giro più veloce della qualifica con un tempo di 1:12.965. In prima fila con lui il compagno di squadra, Kimi Antonelli, che segna un 1:13.033. Terza posizione in griglia per Lando Norris che riesce a piazzare la sua McLaren n°1 a soli 2 decimi dalla prima fila. Lo affiancherà Oscar Piastri per formare una seconda fila tutta McLaren. Questa Sprint Qualifying è stata decisamente piena di colpi di scena. Primo fra tutti, la non partecipazione di Liam Lawson e Alexander Albon per via dei danni riportati alle loro monoposto dopo gli incidenti nelle Prove Libere. Successivamente, a poco meno di 2 minuti dalla fine della SQ1, Fernando Alonso perde il controllo della propria vettura finendo sulle barriere. Per il team Aston Martin era la prima qualificazione alla seconda fase delle qualifiche. Questo genera una bandiera rossa che innescherà un altro colpo di scena: Pierre Gasly non riesce a qualificarsi, al contrario del compagno di squadra Franco Colapinto.

Into the barriers for Fernando! Here is the moment that ended Alonso’s SQ1 prematurely #F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/1vOoRXYDKK — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

La Top 10 della Sprint Qualifying di Montreal

Se in prima fila ci sono le Mercedes e in seconda fila le McLaren, la terza fila è tutta Rossa con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. Per tutta la durata della Sprint Qualifying, Hamilton è riuscito a dettare il passo, ma si è dovuto arrendere alla SQ3. Forse penalizzato da una gomma soft non troppo amica, il Sir non è riuscito a tenere testa alle due favorite [le Mercedes]. Riesce comunque a stare davanti al compagno di squadra, un po’ in sofferenza. Apre la quarta fila Max Verstappen, quasi in sottotono, seguito dall’altra Red Bull di Isack Hadjar. Chiudono la top 10 rispettivamente Arvid Lindblad, che porta avanti i successi della Racing Bulls, e un sensazionale Carlos Sainz. Lo spagnolo si guadagna con onestà e ottime prestazioni la casella numero 10. Momento chiave l’ultimo giro in SQ1.

La Sprint del Canada scatterà domani alle ore 18:00. Ma la giornata non si conclude: alle 22:00 si tornerà in pista per le qualifiche del GP del Canada.

La griglia di partenza della Sprint del Canada

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Nico Hulkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls)