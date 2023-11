GP Brasile, Stroll: “Giro non perfetto, eppure…”

Lance Stroll scatterà dalla terza posizione della griglia di partenza per il GP del Brasile: segnali positivi in casa Aston Martin?

Dopo weekend da dimenticare, l’Aston Martin sembra aver ritrovato parte degli antichi splendori mostrati a inizio stagione. Infatti Stroll e Alonso, scatteranno rispettivamente dalla terza e quarta piazzola della griglia di partenza per il GP del Brasile. Certamente una rondine non fa primavera, ma gli aggiornamenti portati nelle scorse settimane iniziano finalmente a dare i loro frutti? O le condizioni meteo avverse hanno giocato a favore del team di Silverstone? Trovarsi al posto giusto nel momento giusto, è fondamentale.

Second row locked for us. P3&P4. Good job team💪. We keep learning and improving. Tomorrow = sprint day. @AstonMartinF1 pic.twitter.com/uaalt99ed1 — Fernando Alonso (@alo_oficial) November 3, 2023

Lo sa bene il canadese, che pur non avendo effettuato un giro perfetto, ha comunque ottenuto il massimo risultato. “Mi sono sentito a mio agio con la monoposto per tutta la sessione. Il Q3 è stato decisamente insidioso, infatti il mio giro non è stato un granché, ma le condizioni cambiavano repentinamente. Ho avuto qualche bloccaggio, ma alla fine ho ottenuto il terzo posto, che è un grande risultato” Stroll ha così analizzato la sua qualifica per il GP del Brasile.

Ottenere punti è l’obiettivo

Concretizzare l’ottima qualifica effettuata, tramutandola in bei punti domenica è l’obiettivo, seppur il canadese al momento è principalmente focalizzato sulla Sprint. Domani ci sarà la prima ghiotta opportunità di ottenere punti importanti per aiutare il team a riacquisire la quarta posizione nel Mondiale Costruttori. Posizione al momento sfuggita di mano non solo per i disastrosi weekend avuti dall’Aston Martin, ma anche per la sorprendente escalation effettuata da McLaren.

Locking out the second row for Sunday. 🔥 What a performance from these two!#BrazilGP pic.twitter.com/ESAcrIJY5j — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 3, 2023

“Abbiamo avuto dei weekend complicati, anche se io ad Austin avevo fatto una bella gara. In Messico invece è stata davvero dura. Oggi abbiamo avuto una bella giornata e spero di ottenere punti importanti domenica, anche se al momento sono già concentrato sulla Sprint” ha così concluso il canadese dell’Aston Martin. Stroll riuscirà a ottenere un bel risultato nel GP del Brasile?