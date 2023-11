GP Brasile, Verstappen: “Soddisfatto del giro, testa a domenica”

Max Verstappen si prende la pole position del GP del Brasile. L’olandese è risultato imbattibile anche sul giro secco. Seguono Leclerc e Stroll

La Red Bull vola con Max Verstappen nelle qualifiche del GP del Brasile. Ancora una volta il numero 1 dà conferma di correre su un altro pianeta. Non solo sul passo gara, il team di Milton Keynes ha infatti fatto anche paura durante le qualifiche brasiliane. Costante durante tutta la durata della sessione, non sbaglia un colpo, neanche quando si tratta di portarsi a casa io Q2 con un solo set di soft usate. Rientrato ai box convinto di aver fatto il tempo, è costretto però ad uscire di per salvarsi il corner con un giro secco che mette a tacere gli avversari. Agguerriti questi ultimi, ma, vuoi anche a causa della sfortuna, è mancato quei lol guizzo in più per rubare ma pole position

L’olandese si porta a casa la prima piazza con il tempo di 1:10.727. La qualifica è terminata prematuramente a causa dell’allerta meteo che si faceva sempre più preoccupante, regalando di fatto la pole al campione del mondo in carica. Alle spalle di Verstappen partirà la Ferrari di Leclerc, che si è classificato con il crono di 1:11.021 a +0.294. Al terzo posto scatterà invece una sorprendente Aston Martin con Lance Stroll a +0.617 dal primo classificato.

Le parole di Verstappen

Queste le parole di Verstappen al termine delle qualifiche del GP del Brasile: “Ci aspettavamo la pioggia, ma non eravamo sicuri di quando sarebbe arrivata con esattezza e quindi è stato tutto un po’ un terno all’otto. Alla fine abbiamo azzeccato la strategia e abbiamo portato a casa il risultato. Alla fine il vento era davvero ostico, per cui sono soddisfatto del mio ultimo giro. Domenica sarà molto importante la strategia. L’anno scorso abbiamo fatto bene, quest’anno però dovremo fare meglio”.