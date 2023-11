GP Brasile, qualifiche: Verstappen batte il maltempo

Anche questa volta Interlagos ci regala un’intensa sessione di qualifiche: ecco chi partirà dalla pole position nella gara di domenica

E’ già tempo di qualifiche sul circuito di Interlagos, in Brasile. Nell’unica sessione di prove libere a brillare sono state le due Ferrari, assieme alla Mercedes di George Russell. Grandi assenti invece le due Red Bull, relegate agli ultimi posti della classifica dei tempi. Ecco tutto quello che è successo durante queste qualifiche del GP del Brasile.

GP BRASILE, QUALIFICHE: IL Q1

La sessione comincia con un quarto d’ora di ritardo a causa di alcune operazioni di pulizia del circuito. Norris è il primo a registrare il miglior tempo, in 1’10″623. Male all’inizio le due Ferrari, che montando gomme usate non riescono a superare la linea di eliminazione. Leclerc così torna ai box per montare un nuovo set di gomme, e riesce ad abbassare il miglior tempo a 1’10″472.

Nel frattempo viene notato Russell per impeding ai danni di Gasly, in uscita dalla pit lane. La pista migliora di minuto in minuto, e nessun pilota è fuori pericolo. Tornando tutti in pista a due minuti dalla fine, a eccezione di Leclerc (che detiene ancora il miglior tempo) e delle due McLaren. La sessione viene chiusa dal miglior tempo di George Russell in 1’10″340. Gli eliminati sono, a partire dal basso: Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda. Straordinariamente, tutti i piloti sono racchiusi in nove decimi di secondo.

FP1 CLASSIFICATION A mixed-up grid in the first (and only) practice session 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k2JykXaZuX — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Q2

La seconda parte di qualifiche del GP del Brasile comincia con il rischio di pioggia annunciato entro quindici minuti. Dopo una sessione un po’ meno brillante rispetto ai suoi standard, Verstappen apre in bellezza con il tempo in 1’10″162. Invece, riscontrano più difficoltà le due Ferrari e le due Mercedes, che non riescono a registrare tempi sufficienti a stare tranquilli dall’eliminazione.

Il miglior tempo del Q2 viene infine registrato da Norris in 1’10″021. Lo seguono Verstappen e Perez con il secondo e il terzo tempo. Per gli altri, invece, migliorarsi diventa più complicato. Alla fine, gli eliminati sono: Alexander Albon, Kevin Magnussen, Pierre Gasly, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

Q2 CLASSIFICATION Norris on top heading into the top 10 shootout 💪#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k0ypbX66ux — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

Q3: IL METEO PONE FINE ALLE QUALIFICHE DEL GP BRASILE

I piloti scendono in pista sotto un cielo sempre più scuro. Hanno tempo soltanto per un tentativo, nel quale a spuntarla è Max Verstappen, con il tempo di 1’10″727. La sessione viene fermata a cinque minuti dal termine per l’arrivo di una tempesta. Leclerc segue in seconda posizione, davanti a uno straordinario Lance Stroll per una seconda fila tutta Aston Martin.