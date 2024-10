GP Brasile, sprint-anteprima: info e meteo

GP Brasile, round 21. Dopo Austin e Città del Messico, è la volta del Brasile e del circuito sorto a San Paolo. E riecco il format Sprint

Formula 1 Lenovo Grande Prêmio de Sâo Paulo 2024

GP Brasile 2024, anteprima – La Formula 1 lascia momentaneamente il Nord America, per spostarsi al sud e precisamente in Brasile, dove nel weekend si terrà la quartultima prova del mondiale 2024, sul circuito di Interlagos sorto a San Paolo.

Ci avviciniamo man mano alla conclusione di questa stagione, con la corsa per i titoli iridati tuttora aperta e il cui esito appare sempre più incerto, o meglio a sorpresa. La stagione 2024, d’altronde fin dall’inizio si è rivelata ricca di colpi di scena e particolarmente avvincente.

Per quanto riguarda il Campionato piloti, Max Verstappen è tuttora leader, ma il suo vantaggio è sempre più ridotto e minacciato dai rivali, in particolare Lando Norris. Sul fronte Costruttori, McLaren è in testa, con la Red Bull che ha perso anche la seconda posizione, superata dalla Ferrari. Da quanto abbiamo visto, tutto può succedere, fino all’ultima gara.

Sfida a tre per il titolo…?

Nel weekend del GP Brasile, torna la Sprint Race. Dopo quanto visto, sia ad Austin dove è andata in scena la mini gara, e domenica in Messico, i colpi di scena non mancano e di sicuro sarà così anche a Interlagos.

Tante le sfide tuttora aperte, sia per quanto riguarda i titoli iridati, ma anche nelle restanti posizioni in classifica, piloti e costruttori.

Red Bull si prepara ad affrontare la tappa brasiliana, con l’obiettivo di recuperare il più possibile, e non perdere la corsa per il titolo iridato, che ora vede la McLaren favorita, ma attenzione anche alla Ferrari.

Max Verstappen vede la sua corsa per il titolo sempre più ricco di ostacoli. Non solo la RB20 che non appare più come la vettura più competitiva del gruppo, e il dover far fronte a dei rivali sempre più agguerriti e vincitori nelle ultime gare. Ora ci si mettono anche le penalità, come è successo domenica in Messico, e come potrebbe succedere in Brasile, per via della sostituzione del motore. In tal caso, si troverà costretto a scattare abbastanza indietro sulla griglia di partenza, e a rimontare il più possibile, sperando in qualche passo falso da parte degli avversari: Lando Norris.

Chissà se, Sergio Perez non riesca a ritrovare le giuste prestazioni e aiutare il team e Max, in questa fase.

McLaren, da qualche gara è leader della classifica costruttori, vede l’obiettivo iridato sempre più vicino. Tuttavia, nelle ultime gare non ha ottenuto risultati più in linea con la competitività della vettura, sia con Lando Norris, al di là dei podi, non è riuscito a concretizzare con una vittoria. Non bene Oscar Piastri, reduce da due gare, costretto a partire dalle retrovie.

Twenty down, four more to go. Bring on Brazil. ➡️ pic.twitter.com/KT25IfUrZy — McLaren (@McLarenF1) October 29, 2024

Reduce da due weekend molto positivi, con tanto di vittorie e doppietta, la Ferrari appare sempre più la possibile antagonista tra le due principali rivali. La Scuderia di Maranello, si prepara ad affrontare la tappa brasiliana con lo scopo di ottenere altri importanti risultati. La SF-24 è apparsa competitiva sia in Messico che ad Austin, e dall’aria che tira in casa Ferrari, c’è un certo ottimismo in vista delle prossime e ultime gare della stagione. Charles Leclerc e Carlos Sainz, reduci dalle rispettive vittorie nelle ultime due gare, si preparano alla prossima sfida, e chissà che non arrivi un altro bellissimo risultato.

Grande attesa, dunque per il weekend del GP Brasile e la Sprint Race in programma nella giornata di sabato. Tappa dove solitamente si respira un’atmosfera festosa, colorata e appassionata, tipica dei tifosi brasiliani conosciuti come la Torcida.

Autodromo José Carlos Pace

Ci troviamo nel quartiere di Interlagos, nella periferia di San Paolo. L’Autodromo José Carlos Pace ha ospitato le prime edizioni del GP Brasile dal 1973 al 1980, e successivamente dopo aver subito dei lavori di modifica, è tornato a ospitare la Formula 1 dal 1990 a oggi.

Il circuito di Interlagos è stato inaugurato il 12 maggio 1940, ed è stato intitolato al compianto pilota brasiliano José Carlos Pace. È situato a 800 metri sopra il livello del mare e tra due laghi artificiali: il Guarapiranga e il Bilings. Il tracciato, sorge su un terreno non molto solido, che comporta a essere spesso pieno di dossi, non potendo livellare bene l’asfalto.

Il circuito ha ricevuto critiche da molti addetti della Formula 1, per la qualità delle infrastrutture e dell’organizzazione, sulla pericolosità della pista, in seguito a vari incidenti anche mortali accaduti anche in altre categorie.

In passato, il tracciato era lungo quasi 8 km e si sviluppava lungo il perimetro del terreno su cui sorge con lunghi rettilinei raccordati da velocissime curve: tra cui le prime due (Curva 1 e Curva 2) e le ultime Subida dos boxes e Arquibancadas, per poi contorcersi su sé stesso nella parte veloce del tracciato.

Alla fine degli anni ottanta, furono realizzati dei lavori di rinnovamento delle strutture e disegno della pista. La velocissima parte iniziale, fu tagliata fuori e la prima curva sostituita da una chicane in ripida discesa, la S do Senna, che conduce alla veloce Curva do Sol. Altra modifica, fu fatta alla curva Ferradura, che immette nella sezione che porta alla curva Laranja. Infine nella zona tra le curve Mergulho e Junção, dove il rettilineo che lo collega fu spostato più a monte, per migliorare la via di fuga.

Al termine dei lavori di modifiche, la pista oggi misura circa 4,3 km. Nel 2017, per poter ospitare le nuove vetture più larghe, l’Autodromo ha subito ulteriore modifiche, anche per poter garantire la sicurezza. Si gira in senso antiorario.

Il tracciato predilige un assetto da medio/medio alto carico aerodinamico, per via delle numerose curve presenti, specialmente nel secondo settore, che riesce a esaltare a livello motoristico le vetture.

Si segnala la presenza di due lunghi rettilinei, tra il primo e il terzo settore dove, sarà fondamentale una forte velocità per minimizzare la perdita di tempo sul giro e per riuscire a essere efficienti nel compiere sorpassi in gara.

DRS

Saranno due le zone DRS, dove poter attivare e utilizzare l’ala mobile a Interlagos:

la prima, sul rettilineo principale, da poco prima curva tra poco prima di curva 15 a prima di curva 1; la seconda, tra la curva 3 e la curva 4

Saranno due i detection point, ovvero poco dopo curva 13 e poco prima di curva 2.

PIRELLI: C3, C4, C5

Per il weekend del GP Brasile, caratterizzato dal format Sprint, Pirelli ha deciso di portare le mescole più morbide della gamma 2024:

C3 P Zero White Hard;

C4 P Zero Yellow Medium;

C5 P Zero Red Soft.

Il tracciato di Interlagos, con i suoi 4,309 chilometri di lunghezza è uno dei più corti di tutto il calendario iridato. Situato sul fianco di una collina, è caratterizzato da un tratto in ripida discesa dopo la prima curva e da una lunga salita, prima sinuosa e poi con un lunghissimo rettilineo che si percorre in pieno e riporta le vetture sul traguardo.

Le curve sono 15, e viene percorso in senso antiorario. Le curve alquanto consecutive, applicano forze laterali mediamente impegnative sulle gomme, in particolare l’anteriore destra. La pista essendo corta, c’è un alto rischio per i piloti di ritrovarsi in mezzo al traffico, durante il loro giro specialmente in qualifica.

Il circuito di Interlagos ha di recentemente subito dei lavori di riasfaltatura, che ha incluso anche la pit-lane. Lo scopo, è quello di migliorare l’aderenza, pertanto l’asfalto è stato trattato con lavaggio ad alta pressione per rimuovere la patina iniziale e aumentare la rugosità. Novità, che insieme alle mescole scelte da Pirelli, creerà condizioni inedite e incerte per team e piloti.

Il weekend è caratterizzato dal format Sprint, con un’unica sessione di prove libere, da sfruttare appieno per provare il nuovo asfalto e deliberare l’assetto, nonché pensare già a delle possibili strategie in vista degli altri appuntamenti in pista, in particolare la Sprint Qualifying e la Sprint Race, le Qualifiche e la gara vera e propria di domenica.

I sorpassi sono frequenti, così come la possibilità di vedere in azione la Safety Car. Un’altra situazione da tenere in conto, è il meteo spesso imprevedibile, ed è facile passare dal caldo e giornate soleggiate alla pioggia torrenziale. Negli ultimi anni sono stati eseguiti dei lavori di scanalatura sull’asfalto, per favorire il drenaggio dell’acqua in caso di pioggia.

A difficult puzzle in Interlagos – The #SaoPauloGP brings the curtain down on Formula 1’s long trip in the Americas, with the races at Austin, Mexico City and now Interlagos all taking place at one week intervals. Read more here #F1 https://t.co/3H8kYMpRZe pic.twitter.com/TbHPchKF4r — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 29, 2024

CHE TEMPO CHE FARA’?

Secondo l’ultimo bollettino meteo, nel weekend del GP Brasile, è previsto bel tempo ma attenzione alla possibilità di incappare nella pioggia, specialmente domenica.

We may need to be on weather watch, this weekend #F1 || #BrazilGP pic.twitter.com/ll5Fg5IIYz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 29, 2024

Venerdì 01 novembre 2024

Temperature: max 22°C, min 15°C; Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, ma sereno. Possibilità di pioggia al 0%. Umidità al 72%. Vento atteso tra 17 e 28 km/h.

Sabato 02 novembre 2024

Temperature: max 26°C, min 15°C; Cielo parzialmente nuvoloso, ma sereno. Possibilità di pioggia debole e schiarite in mattinata, per poi attenuarsi nel prosieguo della giornata. Umidità al 69%. Vento atteso tra 17 e 19 km/h.

Domenica 03 novembre 2024

Temperature: max 23°C, min 18°C; Cielo con nubi sparse e tempo variabile. Possibilità di pioggia debole e schiarite poco prima di mezzogiorno, e nel tardo pomeriggio (dopo le 17:00); Umidità al 79%. Vento atteso tra 22 e 31km/h.