Honda e Alpine multate dalla FIA per violazione del tetto massimo

Entrambi i produttori penalizzati per errori procedurali

I produttori di propulsori di Formula 1 Honda e Alpine (Renault) hanno accettato di pagare multe per violazioni procedurali delle norme della FIA relative al limite massimo dei costi dei motori.

Honda pagherà 600.000 dollari, mentre Alpine dovrà pagare una multa di 400.000 dollari, dopo che entrambi i produttori hanno raggiunto un accordo con la FIA, denominato Accepted Breach Agreement.

Nel suo rapporto, la FIA ha affermato che la Honda Racing Corporation (HRC) non ha presentato una documentazione accurata, poiché i suoi calcoli dei costi includevano costi esclusi o modificati in modo errato.

L’Alpine ha ricevuto una multa minore perché ha ritardato l’invio dei documenti e la FIA ha ritenuto che avesse “omesso informazioni rilevanti”.

Poiché entrambi i casi vertono su una violazione minore e la FIA ha ritenuto che entrambe le aziende abbiano agito in buona fede, la federazione può offrire un accordo di violazione accettata per risolvere la questione senza portare la questione oltre, che sia HRC che Alpine hanno accettato all’inizio di questo mese.

Entrambe le società saranno inoltre tenute a pagare tutti i costi amministrativi sostenuti dalla Cost Cap Administration della FIA per indagare sulle loro violazioni.

“La Cost Cap Administration ha riconosciuto che entrambi i PUM [produttori di power unit] hanno agito in modo cooperativo e in buona fede durante l’intero processo di revisione e hanno cercato di fornire ulteriori informazioni e prove quando richiesto in modo tempestivo“, ha scritto la FIA. “Non vi è alcuna accusa o prova che Alpine o HRC abbiano cercato o ottenuto alcun vantaggio indebito a seguito della violazione”.

Multa per Alpine nonostante la “buona fede”

Dal 2023 i produttori di motori lavorano sotto un tetto massimo. Tutti i produttori sono rimasti sotto il limite di budget. Alpine e Honda vengono entrambi sanzionati a settembre per le loro violazioni procedurali.

Tutti e 10 i team comunque, rispettato pienamente il limite di spesa per la stagione 2023.

Renault, proprietaria di Alpine, ha deciso di recente di porre fine al suo programma di lunga data sui propulsori presso lo stabilimento di Viry-Chatillon in Francia prima del 2026, interrompendo così lo sviluppo dei suoi nuovi motori.

Al contrario, si prevede che Alpine utilizzerà i motori Mercedes per i clienti in vista dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti del 2026.