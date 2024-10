Le penalità a Verstappen cambieranno le cose: parola di Wolff

Toto Wolff, team principal della Mercedes, dice la sua sulle penalità ricevute da Max Verstappen lo scorso weekend

La doppia penalità inflitta a Max Verstappen durante il GP del Messico cambierà il modo di gareggiare in Formula 1 e, di questo, Toto Wolff ne se sembra assolutamente convinto. L’attuale Campione del Mondo ha ricevuto, in Messico, due penalità da dieci secondi ciascuna. La prima per aver spinto Norris fuori pista, la seconda per averlo sorpassato al di fuori del circuito appena qualche curva dopo. La posizione dei commissari a riguardo si è avuta circa una settimana dopo la controversia nata per la penalità inflitta a Norris al Gran Premio precedente. Penalità ricevuta sempre per un sorpasso fuori pista.

L’aggressiva difesa di Verstappen ad Austin ha spinto verso una revisione del regolamento generale del Circus. Ma anche se ciò non avverrà fino al Gran Premio del Qatar, le ripercussioni avute dalle azioni di Verstappen parlano chiaro. Tali tattiche non diventeranno una pratica comune nello sport. Parola del team principal della Mercedes.

I piloti cambieranno il modo di gareggiare

Da non dimenticare è che Wolff, e non solo, è stato testimone diretto dell’aggressività di Verstappen durante la lotta per il titolo nel 2021. E, proprio per questo, il team principal sembra percepire quanto la decisione presa in Messico potrebbe portare a un cambiamento nel Circus. “Un pilota spingerà sempre al limite, e quando le regole – o l’interpretazione delle stesse – consentono un certo tipo di guida, un pilota come Max ne approfitterà sempre” ha dichiarato Wolff. “Penso che ci sia stata una nuova interpretazione e applicazione di quelle regole, che credo cambierà il modo in cui tutti gareggeranno in futuro. Non lo vedrete più” ha poi affermato il team principal.

Secondo Toto Wolff, stabilire una legge affinché i piloti lascino spazio per i rivali all’esterno è fondamentale. “Dico sempre che i piloti sanno sempre cosa stia succedendo. Sai quando qualcuno rilascia il freno troppo tardi e ti trascina in curva, spingendoti all’esterno. Fin dai primi giorni nei go-kart, sai che non sopravvivrai all’esterno se non sei in vantaggio. Quindi penso che le regole siano abbastanza chiare, e i piloti lo sanno” ha continuato Wolff. “Tutti stanno cercando di spingere in quella direzione e, se riesci a farla franca, quello è il nuovo limite. Quindi cambierà? Assolutamente” ha poi concluso la guida del team di Brackley.