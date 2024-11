GP Brasile, Piastri: “Cercherò di vincere”

È Oscar Piastri il poleman della Qualifica Sprint, valida per la Sprint Race del GP Brasile, che scatterà sabato alle 15.00 (ora italiana)

Oscar Piastri ha ottenuto la pole position nella Qualifica Sprint, che ha determinato la griglia di partenza della Sprint Race nel weekend del GP Brasile 2024.

Il pilota australiano è reduce da un paio di weekend non brillanti, in termini di prestazioni e risultati, dove soprattutto in Qualifica si è trovato nelle retrovie o comunque non nella top ten. In gara poi, non è riuscito a ottenere risultati più all’altezza delle aspettative.

La Qualifica Sprint, ha visto la McLaren fin da subito competitiva e di un altro pianeta, soprattutto con Lando Norris. Oscar Piastri è sembrato faticare di più, tanto da non risultare brillante e anzi, in qualche occasione, si è trovato a dover tirarsi fuori dal rischio eliminazione, come nella SQ1.

Poi, nell’ultima manche, il pilota della McLaren è stato autore di un giro perfetto, che gli ha permesso di ottenere la pole position e beffare Lando Norris, il quale si è accontentato del secondo posto. Domani la griglia di partenza della Sprint Race, vedrà la prima fila targata McLaren.

Che Oscar Piastri, possa diventare un valido aiuto nella sfida per il Titolo iridato piloti, tra il compagno di squadra Lando Norris e Max Verstappen? Lo scopriremo domani nella Sprint Race…

Oscar: “Sessione complicata, ma sono contento”

Al termine della Qualifica Sprint, Oscar Piastri che per la prima volta ha conquistato la pole position, sul circuito di Interlagos ha rilasciato delle dichiarazioni: “È stata una sessione complicata. Mi sentivo molto a mio agio all’inizio, poi il grip ha iniziato ad aumentare durante la sessione. È un po’ difficile da capire, con queste piste, quali direzione prendere. Ma, ho cercato di fare il giro veloce, e alla fine sono contento di aver trovato la pole“.

Il giro e la pole position di Oscar Piastri, si sono rilevati un risultato sorprendente, anche se era evidente che la McLaren fosse competitiva e veloce.

“Il mio primo giro non era fantastico. Sapevo che c’erano alcune sezioni, dove potevo migliorare. Il secondo giro è stato buono, le gomme hanno retto. Per cui, sono molto molto contento, e sono entusiasta di poter partire dalla prima posizione”.

Sabato è in programma la Sprint Race, che come si è visto di recente, sarà sicuramente interessante e quasi un preludio di quello che potrebbe succedere nella gara di domenica. Considerando ciò che c’è in ballo, e la sfida iridata tra Max Verstappen e Lando Norris, con Oscar Piastri che partirà in pole, ci si chiede che tipo di approccio utilizzerà l’australiano.

“Beh, cercherò di vincere ovviamente. Quello è il primo obiettivo, poi vedremo. Sarà una Sprint molto diversa rispetto alla passata stagione, visto il nuovo asfalto. Vedremo quali saranno le temperature, e che meteo ci sarà. Però, partirò dalla miglior posizione possibile, e cercherò di mantenerla fino alla fine,” ha risposto il pilota della McLaren, per concludere l’intervista.