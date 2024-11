GP Brasile, la griglia di partenza della Sprint Race

Qualifiche sprint al cardiopalma in Brasile, con McLaren si conferma davanti a tutti in griglia. Norris beffato all’ultimo da Piastri

La Formula 1 sbarca in Brasile per il quartultimo round della stagione. Al momento il mondiale costruttori sembra essersi riaperto, con Red Bull superata da una Ferrari decisamente in forma, che punta alla leadership appartenente a McLaren. È proprio il team papaya però a blindare la prima fila di questa Sprint Qualifying, seguito da un brillante Charles Leclerc capace di sfruttare la scia dell’olandese Verstappen, giunto quarto. L’altro pilota del Cavallino, Carlos Sainz, giunge in quinta piazza.

Protagonisti senza alcun dubbio i rookie, Bearman e Lawson, che hanno concluso il venerdì rispettivamente in decima e ottava posizione. Grande assente dell’SQ3 è Lewis Hamilton, che ha mancato la qualificazione per pochi decimi. Sergio Perez appare sempre più in difficoltà, non riuscendo a superare il taglio dell’SQ2. Male invece Aston Martin, con entrambe le vetture eliminate in SQ1. Da sottolineare però un leggero malessere accusato da Fernando Alonso nei giorni precedenti, che lo ha costretto a saltare le attività media del giovedì.

Tuttavia, a causa della presenza di una sola sessione di libere, i passi gara dei vari team rimangono sconosciuti. Solo con la Sprint Race di domani riusciremo ad avere un’idea più o meno chiara delle forze in gioco. Quel che è certo è che vedremo una Ferrari pronta a tutto pur di poter portare a casa il titolo, con McLaren che dovrà essere pronta a difendersi. Verstappen non rimarrà di certo a guardare, in quanto ha anche lui una leadership da proteggere: quella del mondiale piloti.

La griglia di partenza della Sprint Race in Brasile

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Visa Cash App RB) Alexander Albon (Williams) Oliver Bearman (Haas) Lewis Hamilton (Mercedes) Nico Hulkenberg (Haas) Sergio Perez (Red Bull) Franco Colapinto (Williams) Valtteri Bottas (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine) Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) Lance Stroll (Aston Martin) Guanyu Zhou (Kick Sauber)