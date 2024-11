GP Brasile, Sprint Qualifying: Piastri beffa Norris

La sfida tra le due McLaren ha visto Piastri davanti a Norris, mentre alle loro spalle scatteranno Charles Leclerc e Max Verstappen

Sul circuito del GP del Brasile si è accesa la sfida tra le due McLaren ed è stato Oscar Piastri ad avere la meglio su Lando Norris. I due piloti si sono dati battaglia fin dalla prima sessione, registrando crono imprendibili per gli avversari. Dietro di loro scatteranno Charles Leclerc e Max Verstappen, lasciando presagire una Sprint Race infuocata considerando la serratissima lotta al mondiale. Sulla pista brasiliana, tuttavia, non sono mancati i colpi di scena, tra promossi e bocciati tra le varie sessioni di qualifica.

SQ1 A SUON DI FUCSIA

La prima sessione di queste qualifiche Sprint ha visto un alternarsi di giri veloci, dando la possibilità a tutti i piloti di trovare il giusto feeling con la monoposto e con la mescola media. In grande forma sonno apparse soprattutto McLaren e Mercedes, anche se fra i top team sono spuntati i nomi di Nico Hulkenberg e Liam Lawson. I due piloti, a pochi minuti dalla fine del primo round, hanno piazzato le proprie monoposto in terza e quinta posizione, staccati di due decimi dagli altri piloti delle prime file.

Tuttavia, a soli due minuti dalla fine della SQ1, tutti i piloti si sono trovati imbottigliati nel traffico già in pit lane, tutti alla ricerca del giro perfetto, consapevoli che questa prima sessione della Sprint Qualifying sarebbe stata piuttosto serrata. Complici anche le scie che la vicinanza tra monoposto ha favorito, negli ultimissimi secondi tutti hanno migliorato i propri crono: incredibile, in particolare, la performance di Oliver Bearman, che in sostituzione a Kevin Magnussen ha messo la sua Haas in settima posizione.

Spettacolare anche la Williams di Franco Colapinto, in nona piazza, mentre Valtteri Bottas ha trovato un giro perfetto proprio al termine della sessione, salvandosi in extremis. Vittime della SQ1 del Brasile, purtroppo, sono state le due Aston Martin e le monoposto di Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Zhou Guanyu.

SQ2 AL CARDIOPALMA

La seconda sessione delle Sprint Qualifying si è aperta invece con un incremento notevole del vento, conseguenza anche di condizioni meteo piuttosto instabili. Scesi in pista ancora con mescola media, i piloti hanno attivato fin da subito la modalità full attack: soprattutto Lando Norris ha spinto fin da subito la propria McLaren, conquistando la testa della classifica con un crono sensazionale. Il pilota britannico è stato autore di un giro spettacolare, a cui nemmeno il diretto rivale Max Verstappen ha saputo rispondere.

Strategia differente invece quella della Haas, scesa in pista a soli due minuti dalla fine della sessione. Tra i due, Beraman ha siglato un nuovo tempo perfetto, guadagnandosi l’accesso alla SQ3. Grande sorpresa, invece, hanno destato le eliminazioni della seconda sessione che hanno visto in particolare i grandi nomi di Lewis Hamilton e Sergio Perez. Insieme a loro, Hulkenberg, Colapinto e Bottas.

IL RE DELLE SQ3 AL GP DEL BRASILE

Le prime due monoposto a scendere in pista per l’ultima sessione sono state le due della McLaren, entrambe con gomma soft. Norris e Piastri sono stati seguiti solo da Albon, mentre tutti gli altri si sono attardati ai box nell’ottica di tentare un unico giro veloce. La sfida tra i due papaya ha visto vincitore Norris, complici anche alcune sbavature da parte di Piastri. A tre minuti dalla fine delle SQ3, come previsto, le altre monoposto hanno iniziato ad approcciare la pista per tentare il proprio giro.

Gli ultimi secondi della terza sessione hanno visto di nuovo accendersi diversi settori fucsia, anche se i crono non sono migliorati in modo essenziale tra la mescola soft e la medium. Tuttavia, nella confusione degli ultimissimi giri, Piastri ha soffiato la pole position a Norris per 29 millesimi. Se la prima fila è stata occupata delle due McLaren, la seconda fila vedrà scattare Charles Leclerc al fianco di Max Verstappen. Dietro di loro, la Ferrari di Carlos Sainz.