FORMULA 1 LIVE – GP San Paolo: la gara in diretta streaming

Le qualifiche del Gran Premio di San Paolo 2024 sono state un vero spettacolo di resistenza sotto la pioggia, segnate da ben cinque bandiere rosse e da molte vetture incidentate. Carlos Sainz è stato tra le vittime del maltempo, uscendo di scena nel Q2 con la sua Ferrari.

In queste difficili condizioni, Lando Norris è riuscito a conquistare una pole position fondamentale, piazzandosi davanti a George Russell. A sorpresa, Charles Leclerc partirà solo sesto, superato da piloti meno attesi come Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Liam Lawson. Clamorosamente, Max Verstappen scatterà dalla penultima fila dopo aver faticato a gestire la pista bagnata.

Questa griglia di partenza promette grande spettacolo in gara, con molti piloti top costretti a rimontare e condizioni meteo ancora incerte che potrebbero rendere la corsa una delle più emozionanti dell’anno.

Sarà una gara tutta da guardare, con molti piloti pronti a dare spettacolo per aggiudicarsi questo 21esimo round del 2024.

