Cambio ai vertici, Alpine strizza l’occhio a Szafnauer?

Manca l’ufficialità e i team si rifiutano di commentare, ma tutto starebbe a indicare una mossa incredibile ai vertici della Alpine

Solo qualche giorno fa, con l’obiettivo di aumentare i profitti, la Alpine aveva ipotizzato un cambiamento al vertice del team. Oggi, quel cambio direzionale sembra sempre più imminente. Nelle ultime ore, infatti, sono aumentate le voci che vedrebbero Otmar Szafnauer protagonista di un incredibile switch: al momento, Szafnauer è direttore operativo della Aston Martin. Tuttavia, nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali, sembra che abbia acconsentito a questa mossa che lascia perplesso più di qualcuno.

I rumors a riguardo si sono fatti sempre più insistenti soprattutto negli ultimi giorni, con l’avvicinarsi del GP del Brasile. Il fatto che non ci siano ancora commenti da parte dei due team, che si sono rifiutati di approfondire la questione con i media, sottolinea anche la sempre minor probabilità che l’ufficialità venga data proprio nel corso della tappa brasiliana. L’alternativa è aspettare la fine del Mondiale e la pausa invernale.

CAMBIAMENTI INCERTI

In realtà, la situazione sembrerebbe ben distante da una conferma definitiva. Sono diverse le voci che si stanno diffondendo a riguardo e nessuna, per ora, è stata commentata dai diretti interessati. Da un lato, come la stessa Alpine ha evidenziato, i cambiamenti al vertice sono necessari. L’obiettivo è quello di portare Alpine in testa alla griglia di partenza. Dall’altro, tuttavia, corrono voci che Davide Brivio, Direttore Corse della scuderia, sia pronto a tornare in MotoGP già dal prossimo anno. Intervistato ai microfoni di Sky al termine del GP del Messico, Brivio aveva però smentito questa possibilità.

I commenti di Alpine e Aston Martin sono stati molto laconici: “Si tratta di voci che non commenteremo” e “È una congettura speculativa. Non la commenteremo“. Dal canto suo, Laurent Rossi aveva sottolineato come “per passare alla fase successiva e diventare la migliore di tutte le squadre, è necessaria un’altra rivoluzione. Quindi, quello che voglio fare, è mantenere lo slancio della stagione precedente, non voglio che il team regredisca“.

Sembra, quindi, che questa rivoluzione coinvolga proprio Otmar Szafnauer e la Aston Martin, team che a quel punto perderebbe il proprio team principal e dovrebbe correre ai ripari. In questo caso, ancora non ci sono state supposizioni a riguardo. Una delle ipotesi avanzata da Autosport vedrebbe coinvolto anche Martin Whitmarsh, che oggi ricopre un ruolo senior per Aston Martin Performance Technologies.

Whitmarsh, secondo le parole di Szafnauer, non avrebbe dovuto intervenire in maniera preponderante in Formula 1, ma la questione non era stata approfondita. In merito anche a questa considerazione, tramite il proprio profilo Instagram, lo stesso Szafnauer ha trovato il modo di liquidare i rumors degli ultimi giorni, commentando: “Queste voci sono pure speculazioni mediatiche e non sono basate sui fatti“.