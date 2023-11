GP Brasile, Norris: “Dobbiamo accontentarci del secondo posto”

Salito dalla sesta alla seconda posizione, Norris ha guadagnato ottimi punti anche in ottica mondiale costruttori, confermando i passi avanti della McLaren

Partito dalla sesta posizione, Lando Norris è stato uno dei protagonisti indiscussi del GP del Brasile. Il pilota della McLaren ha chiuso in seconda posizione, alle spalle di Max Verstappen, dando però prova della determinazione e delle ottime performance che lui e la sua monoposto stanno dimostrando nel corso delle ultime gare. Significativa, per Norris, la fase della partenza, che gli ha permesso di guadagnare diverse posizioni, portandosi subito alle spalle dell’olandese.

Anche nella seconda ripartenza, causata dalla bandiera rossa dopo l’incidente di Alexander Albon e Kevin Magnussen, il pilota della McLaren ha dato tutto il possibile, dimostrandosi un po’ più aggressivo, cercando di andare a insidiare l’olandese della Red Bull. Tuttavia, come lui stesso ha dichiarato durante l’intervista successiva alla gara, Max “è andato troppo forte“, e Norris ha dovuto rinunciare a rincorrere la prima posizione in classifica.

SECONDO POSTO SODDISFACENTE

“Mi sento molto bene, non potevo fare meglio di così oggi“, ha dichiarato ai microfoni di Max Webber. “Avevo un buon passo, lo avevamo visto già da ieri e quella è la cosa principale. Ottima partenza all’inizio, sono passato dal sesto al secondo posto, una bella sorpresa. Ieri non era andata bene, mentre oggi è andata meglio. Sono stato un po’ più aggressivo nella seconda parte della partenza. Sono contento, per il momento dobbiamo accontentarci del secondo posto, ma sono contento“.

Nonostante le condizioni difficili della pista, dove il vento l’ha fatta da protagonista, il pilota della McLaren si è detto molto soddisfatto, consapevole che non avrebbe potuto fare di più. Al momento, grazie al risultato conquistato durante il GP del Brasile, Norris si trova in quinta posizione nel mondiale piloti, avendo scavalcato anche Carlos Sainz. Di conseguenza, nonostante stia rincorrendo la vittoria ormai da diversi Gran Premi, il pilota della McLaren è più che contento delle performance dimostrate in pista nelle ultime gare, che dimostrano quanto la McLaren abbia lavorato alla monoposto nel corso degli ultimi mesi.