GP Brasile: l’ordine d’arrivo a Interlagos

L’ordine d’arrivo gel GP del Brasile vede di nuovo in testa Max Verstappen, ma il vero spettacolo avviene dietro di lui

Dopo una partenza straordinariamente caotica, una bandiera rossa e una seconda partenza, è sempre il solito Max Verstappen conquistatare la vittoria della terzultima tappa del Mondiale.

Per un po’ è parso che Lando Norris potesse impensierirlo, ma alla fine l’inglese è stato costretto ad accontentarsi del secondo posto, coronando comunque un ottimo weekend.

La vera lotta ci è stata regalata per quasi metà gara da Sergio Perez e Fernando Alonso. L’ultimo gradino del podio è stato infine conquistato dallo spagnolo, con un sorpasso dell’ultimissimo secondo.

La quinta posizione va all’altro pilota Aston Martin, Lance Stroll, penalizzato da un pit stop troppo lento. Dietro di lui Carlos Sainz che, dopo un’apparente ripresa dovuta alla gomma gialla, non ha quasi mai brillato, e Pierre Gasly.

Hamilton chiude solo ottavo. La sua Mercedes sembrava promettere grandi risultati, ma ha poi perso di performance, favorendo gli avversari.

Chiudono la top ten Yuki Tsunoda e Esteban Ocon.

Molti ritiri a Interlagos

Charles Leclerc, a causa di un danno all’impianto idraulico, mette la sua Ferrari al muro già nel giro di formazione. Per la seconda volta in carriera il monegasco non prende neanche parte alla gara.

Subito fuori dai giochi Alexander Albon e Kevin Magnussen, a seguito di una collisione pochi secondi dopo lo spegnimento dei semafori.

Ritirate anche entrambe le Alfa Romeo, probabilmente per problemi legati alla power unit.

L’ultimo ritiro del GP del Brasile è quello di George Russell che, dopo una buona partenza, ha faticato molto per tutta la duarata gara.

GP Brasile 2023: l’ordine d’arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Fernando Alonso (Aston Martin)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5. Lance Stroll (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Logan Sargeant (Williams)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Daniel Ricciardo (Alpha Tauri)

14. Oscar Piastri (McLaren)

DNF: George Russell (Mercedes)

DNF: Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

DNF: Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

DNF: Kevin Magnussen (Haas)

DNF: Alexander Albon (Williams)

DNS: Charles Leclerc (Ferrari)