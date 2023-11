GP Brasile: la conferenza stampa dei top team

Il terzultimo appuntamento del mondiale sarà in Brasile a Interlagos. Oggi la tradizionale conferenza stampa dei top team che da inizio al weekend

Oggi si è svolta la conferenza stampa in vista del GP del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 ed anche ultimo per quanto riguarda la Sprint Race. Interlagos è uno dei circuiti più corti di tutto il calendario iridato, superato solamente da Monaco e Città del Messico e viene percorso in senso antiorario. Inoltre, si tratta del circuito iconico nel nome di Ayrton Senna, il che rende tutto più magico…

Verstappen, Red Bull

“Se vincerò qui? Forse. Con la Sprint sarà abbastanza difficile venire a capo di tutto, abbiamo alcune idee ma abbiamo solo una sessione di libere per capire. Qui c’è tanto degrado e curve a bassa velocità. Un po’ di apprensione? Sì, anche guardando allo scorso anno”, ha detto il campione del mondo.

“Cosa ho imparato? Tanto in questa stagione e in ogni GP. Assetto, guida non è sempre la stessa cosa e non tutto va sempre alla perfezione”, ha poi concluso.

Hamilton, Mercedes

“E’ stata sempre una gara speciale per me, qui ho vinto il mio primo Mondiale qui e mi sentivo il nemico numero uno perché correvo contro Felipe Massa. L’accoglienza e il sostegno è sempre incredibile“, ha dichiarato Lewis.

“Sin da piccolo i colori del Brasile mi sono piaciuti, lo sceglievo a Fifa quando giocavo con mio fratello. E poi Senna… Circuito iconico, dove è bello il giro secco ma anche per i sorpassi è bello. Mi aspetto che le Red Bull siano veloci e anche le Ferrari”, ha poi concluso.

Leclerc, Ferrari

La prima fila conquistata in Messico, con Leclerc davanti a Sainz, ha fatto sognare l’intero popolo rosso. Al termine, Leclerc è finito terzo, ma la sfida è ancora aperta e soprattutto il secondo posto del mondiale costruttori è ancora da definire.

“Fare tre pole di fila sarebbe bello, lo è sempre, ma conta di più quello che si fa domenica in gara e al momento non abbiamo la macchina per convertire una pole in una vittoria. Dobbiamo lavorare su questo aspetto e siamo molto concentrati su questo, per trovare prestazioni in ottica gara”, ha detto il monegasco.

“Preferirei vincere piuttosto che fare un’altra pole questo weekend. Non so se le mescole più dure possano avere un’influenza sulle nostre prestazioni, credo dipenda più dalla pista. Difficile dirlo comunque perché con la Sprint è semplice muoversi nella direzione sbagliata. Speriamo sia un weekend positivo per noi”, ha poi concluso.