GP Brasile, FP1: doppietta Ferrari, Verstappen nelle retrovie

L’unica sessione di prove libere giunge al termine con entrambe le Red Bull fuori dalla top 10: è Sainz il più veloce delle FP1 del GP del Brasile

Ultimo weekend Sprint della stagione quello in Brasile, dove le FP1 saranno fondamentali sia per la gara del sabato che per il GP di domenica. A primeggiare nella prima e unica sessione di libere del fine settimana di gara è Carlos Sainz, seguito a 108 millesimi dal compagno di squadra Charles Leclerc, nonché al terzo posto da Russell, il più veloce su pneumatici medi. Attenzione però alla pioggia, che potrebbe arrivare sul circuito durante le qualifiche e dunque stravolgere le carte in tavola.

Tante strategie diverse tra i team

La sessione parte con tutti i piloti a testare le mescole più dure. Come di consueto, Verstappen conquista immediatamente la vetta della classifica dei tempi, seguito dal compagno di squadra. Alle loro spalle vi è Fernando Alonso, mentre dalla quarta posizione, occupata da Charles Leclerc, in poi, tutti i piloti risultano più lenti del Campione del mondo di oltre un secondo. La sessione prosegue ma le gerarchie di testa non cambiano. Si avvicina, però, Perez, a soli 25 millesimi dall’olandese. Salgono invece le Mercedes: terzo tempo per Lewis Hamilton, quarto per Russell.

La classifica prosegue ancora con Leclerc, mentre Carlos Sainz si trova più indietro, ottavo in classifica. Tsunoda, successivamente, fa registrare il miglior tempo, essendo il primo ad aver montato pneumatici gialli. Gli sale poi davanti Russell, a parità di mescola, mentre si infilano tra loro Alonso e Verstappen, ancora con gomma bianca. Simulazioni di passo gara per gran parte dei piloti, eccetto per i due della Haas che cercano il tempo con le soft. Ciò li porta in seconda (Hulkenberg) e terza posizione (Magnunssen).

Solo negli ultimi minuti si passa più concretamente alla ricerca del crono migliore in vista delle qualifiche della sera. In casa McLaren il tentativo viene interrotto ancor prima di giungere al traguardo, tornando in pista solo a fine sessione, tanto da terminare in diciannovesima e ventesima posizione. Al capo opposto della classifica concludono invece i due ferraristi, con Sainz appena più veloce di Leclerc, il quale ha fatto però registrare la miglior prestazione assoluta nel terzo settore. Verstappen solo sedicesimo senza mai aver montato pneumatici diversi da quelli più duri.