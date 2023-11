GP Messico, Tsunoda: “Frustrazione difficile da digerire”

Yuki Tsunoda si è chiuso in una stanza e ha “cancellato tutto” mentre elaborava il senso di colpa e la frustrazione per la collisione con Oscar Piastri nel Gran Premio del Messico

Dopo diverse battaglie fianco a fianco, Tsunoda ha tentato finalmente di sorpassare il debuttante della McLaren per il settimo posto al giro 49 di 71 con l’aiuto di DRS alla curva 1.

Ma mentre si muoveva verso l’esterno, la sua ruota posteriore destra ha toccato l’anteriore sinistra di Piastri innescando un testacoda. È rientrato in pista al 16° posto e ha concluso al 12° posto. Sebbene Tsunoda abbia difeso il suo tentativo di sorpasso su Piastri, ora ha rivelato che la sua frustrazione era così “difficile da digerire” da costringerlo a chiudersi nella sua camera d’albergo di Città del Messico.

Di fronte ai media prima del GP del Brasile di questo fine settimana, ha detto: “Ero davvero frustrato dopo la gara perché ho perso l’opportunità di segnare punti per la squadra”.

“Fino ad allora stavo facendo una buona gara. Quindi, ho avuto davvero un’enorme frustrazione e in realtà è stato difficile digerire quella frustrazione”.

“Normalmente, in Messico, puoi divertirti. In realtà ho cancellato tutto e sono rimasto nella stanza. È stato un grande momento, ed è stata un’opportunità”.

“P5 era sicuramente possibile”

Tsunoda ha aggiunto di aver “cercato di essere paziente il più possibile” nel sorpassare la McLaren e che era “facile” stare al fianco di Piastri vista la velocità che aveva con DRS alla fine del rettilineo principale.

Ma ha riconosciuto che avrebbe dovuto essere più cauto e usare più “gestione della situazione” dato che si trattava di una lotta per i punti, mentre AlphaTauri cerca di incassare un premio in denaro extra superando la Williams per il settimo posto nel campionato costruttori.

Tsunoda ha continuato: “Mi sento prima di tutto in colpa. Non so se sia una cosa cosciente o altro, ma mi sento piuttosto male se ho una distrazione dopo aver fatto una brutta gara”.

“Forse va bene, ma sarà solo per me. Sarà solo temporaneo. Ho pensato a tutto, a cosa posso migliorare in futuro”.

“Ovviamente è stata dura, ma mi dà il tempo di ripensarci. Per me è la cosa che faccio normalmente se ho una brutta gara. Faccio una festa solo se ho una buona gara.”

Tsunoda aveva precedentemente parlato di imparare dall’esperto compagno di squadra Daniel Ricciardo per migliorare il suo “controllo emotivo”. Secondo lui questo è qualcosa che finora non era mai riuscito a raggiungere, soprattutto nell’ultimo Gran Premio.