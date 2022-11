GP Brasile, Alonso: “Disputati 70 giri da qualifica”

Fernando Alonso è stato uno dei protagonisti assoluti di questo fine settimana. Anche nel corso de GP del Brasile dove è riuscito a rimontare dalla 17esima fino alla quinta posizione

Il pilota spagnolo, dopo una Sprint Race parecchio difficile per essere arrivato ai ferri corti col compagno di box, Esteban Ocon, ha disputato un GP del Brasile completamente in attacco, azzardando perfino sorpassi anche troppo rischiosi.

Alonso, scattato dalla 17esima posizione, è riuscito a rimontare fino al quinto posto assoluto. Un risultato che è andato ben oltre le aspettative in casa Alpine.

Oltre le aspettative di Alonso

L’iberico ha optato per una strategia su tre soste ed è riuscito anche a beneficiare della Safety Car che gli ha permesso di chiudere nella top 5. Quella di Interlagos è stata probabilmente una delle gare in cui Alonso ha potuto massimizzare al meglio le potenzialità della sua monoposto.

“Ho disputato settanta giri di qualifica. Prima dell’avvio della corsa, avevamo previsto di chiudere in settima posizione – ha raccontato lo spagnolo a caldo dopo la gara – Avevamo un ottimo passo e, nonostante la nostra strategia di tre soste non fosse ideale, l’ingresso in pista della Safety Car mi ha messo nelle condizioni di correre negli ultimi 10 giri con gomme nuove e quindi ho potuto lottare per le posizioni importanti“.

Double points in Brazil 🇧🇷#BrazilGP pic.twitter.com/oQd5eRXXSg — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 13, 2022

GP Brasile dal tono ironico

Un’altra delle notizie positive di oggi, secondo Alonso, è la mancata collisione con il compagno di squadra, Ocon. Infatti la scuderia transalpina, ha dato al pilota francese via radio chiare istruzioni per evitare un nuovo incidente con lo spagnolo. Va detto che Ocon non è rimasto del tutto soddisfatto di questo fatto.

“Oggi non ci siamo scontrati, abbiamo mantenuto le distanze e in questo senso sono contento. È stata una gara offensiva e quando Norris si è ritirato avremmo potuto fare di più. Ad Abu Dhabi ci divertiremo!“, ha concluso.