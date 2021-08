GP Belgio: Verstappen ottiene una vittoria insolita

Max Verstappen ottiene una vittoria insolita nel GP del Belgio a seguito delle condizioni meteo che non hanno permesso lo svolgimento della gara, rimandata per diverse ore

Max Verstappen ottiene la vittoria del GP del Belgio per il lavoro effettuato ieri in qualifica, a seguito della pole position, dove si evince ancora una volta l’importanza di partire primi. “E’ sempre importante fare la pole position, soprattutto dopo la situazione verificatasi oggi. E’ stato un grande peccato non aver disputato l’intera gara oggi e non aver potuto fare più di due giri. Le condizioni meteo erano molto insidiose” dichiara il pilota olandese.

“Alle 15:30 CEST volevo che la gara iniziasse perché pensavo che le condizioni fossero discrete, la visibilità era molto bassa, ma penso che se fossimo partiti alle 15:30 le possibilità sarebbero state migliori. A ogni modo abbiamo cercato di non perdere la concentrazione, perché abbiamo aspettato per diverso tempo. Certo, è una vittoria ma non è piacevole. Il grande merito oggi va ai fan che sono rimasti tutto il giorno nonostante la pioggia, il freddo e il vento, sono loro i vincitori di oggi” afferma il giovane pilota della Red Bull.

The best performance this Sunday goes to you! 🖤💛❤️ Thanks for sticking with us 🙌 #BelgianGP pic.twitter.com/eb8zd8Y6Fc — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) August 29, 2021

IL PILOTA OLANDESE SI AVVICINA A HAMILTON IN CLASSIFICA

I punti ottenuti oggi sono dimezzati rispetto al solito, ma sono comunque utili per diminuire il piccolo distacco in classifica tra il sette volte campione del mondo e il pilota olandese. “Dobbiamo continuare a spingere per superare Lewis. Ci sono ancora alcune gare per farcela. Sono fiducioso perché la mia monoposto ha davvero buone prestazioni, quindi dobbiamo continuare a sfruttare al massimo il nostro potenziale. Adesso inizierò a pensare al mio Gran Premio di casa” conclude Max Verstappen.