GP Belgio, Piastri: “Un po’ deludente”

Oscar Piastri è secondo, al termine delle qualifiche del GP Belgio. Domani sarà prima fila targata McLaren, con la pole position di Lando Norris

La McLaren conquista la prima fila, al termine delle qualifiche del GP Belgio con Lando Norris che si prende la pole position, battendo Oscar Piastri, che rimedia un buon secondo posto. Nella giornata di ieri, in occasione della qualifica sprint, la pole position era finita nelle mani del pilota australiano.

Il pilota australiano questa volta, si accontenta del secondo posto, con un gap di appena 85 millesimi dal poleman. Purtroppo, un piccolo errore che ha commesso in curva 14, dove ha perso molto tempo e la possibilità di strappare la pole position dalle mani di Lando Norris.

Ma, non tutto il male viene per nuocere! Nella Sprint Race, abbiamo visto con quanta facilità Max Verstappen che partiva da secondo posto, ha effettuato il sorpasso ai danni di Oscar Piastri, sfruttando la scia verso staccata del Kemmel. Dunque, il pilota australiano potrebbe anche lui, prendere spunto per provare ad attaccare Norris.

Oscar: “Ho commesso piccolo errore alla curva 14”

“Un po’ deludente. Nel secondo giro, sono venuto fuori molto bene, ma poi ho commesso un piccolo errore alla curva 14, e perso tanto tempo. Perciò, sono deluso e mi sembra che la macchina fosse di nuovo molto buona, ma alla fine sono piccoli margini a fare la differenza,” le prime parole di Oscar Piastri, rispondendo alle domande di Nico Rosberg al termine delle qualifiche del GP Belgio.

“In ogni caso, non è una brutta posizione di partenza. Però, ci è mancato poco ed è sempre deludente,” ha aggiunto Oscar.

Prima fila McLaren: questa volta è Norris a partire dalla pole

Questa volta sarà Lando Norris con l’altra McLaren, a partire dalla pole position. Un risultato sorprendente, con Lando che avrà sicuramente imparato qualcosa dal lavoro fatto dal compagno di squadra, per poter migliorare e ottenere questo risultato.

“Non lo so, siamo un buon team e una buona coppia di piloti. Impariamo tanto, l’uno dall’altro in ogni weekend e sicuramente è questo che ci rende una squadra così forte. Ciò nonostante, questo rende più difficile la lotta tra di noi. Non lo so, ma penso di aver fatto un buon lavoro, anche se non ho eseguito tutto alla perfezione quando contava. Davvero un peccato”.

Il meteo per il GP Belgio, prevede pioggia e con il rischio di vedere la gara sul bagnato. Oscar Piastri partirà dalla seconda posizione, il che potrebbe non rivelarsi un brutto risultato, soprattutto in caso di una gara caotica e imprevedibile, come solitamente avviene quando piove. Sarà davvero così?

“Dopo la Sprint, miravo al secondo posto. Ma, in realtà non so come sarà il meteo domani. Potrebbe cambiare tutto e vedremo di sfruttare la situazione, in base a come si presenterà. Cercherò di fare una bella gara,” ha aggiunto il leader del campionato in conclusione.