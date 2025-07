GP Belgio, griglia di partenza della Sprint Race

GP Belgio: la griglia di partenza per la Sprint Race

Si sono concluse le qualifiche per la gara sprint del GP del Belgio, che hanno definito la griglia di partenza per la gara di domani. A conquistare la pole position è stato Oscar Piastri con il tempo di 1:40:510. Dietro di lui troviamo Max Verstappen, che partirà secondo. A partire terzo sarà il pilota McLaren Lando Norris, con un distacco di 6 decimi dal tempo dal tempo del compagno di squadra.

Hamilton e Mercedes in difficoltà, dovranno provare a rimontare

A completare la seconda fila è il pilota Ferrari Charles Leclerc, mentre in quinta posizione troviamo Esteban Ocon. A scattare dietro di loro saranno, Carlos Sainz e Oliver Bearman, rispettivamente sesto e settimo. Sessione amara, invece, per Mercedes con George Russell, uscito in SQ2, che scatterà in tredicesima posizione. Insieme a lui troviamo Liam Lawson (11°), Yuki Tsunoda (12°), Fernando Alonso (14°) e Lance Stroll (15°).

Peggio però è andata ad Andrea Kimi Antonelli, che partirà ventesimo a causa di un testacoda in ghiaia nel primo tentativo. Ad uscire in SQ1 insieme ad Antonelli troviamo il pilota Williams, Alex Albon, in sedicesima posizione. Dietro di lui il pilota della Sauber, Nico Hulkenberg. L’eliminazione più clamorosa è quella del pilota Ferrari e sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che partirà diciottesimo a causa di un testacoda nell’ultimo tentativo.

GP Belgio, griglia di partenza della gara sprint

Oscar Piastri – McLaren Max Verstappen – Red Bull Lando Norris – McLaren Charles Leclerc – Ferrari Esteban Ocon – Haas Carlos Sainz – Williams Oliver Bearman – Haas Pierre Gasly – Alpine Isack Hadjar – Racing Bulls Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Liam Lawson – Racing Bulls Yuki Tsunoda – Red Bull George Rossell – Mercedes Fernando Alonso – Aston Martin Lance Stroll – Aston Martin Alex Albom – Williams Nico Hulkenberg – Kick Sauber Lewis Hamilton – Ferrari Franco Colapinto – Alpine Andrea Kimi Antonelli – Mercedes