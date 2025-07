GP Belgio, Norris: “Mi aspetto una gara divertente”

Lando Norris conquista la pole nelle qualifiche del GP del Belgio. Dietro di lui Piastri e Leclerc

Lando Norris conquista ufficialmente il primo gradino del podio nelle qualifiche del GP del Belgio. Ancora un’ottima prestazione delle due McLaren, che continuano a contendersi la pole nelle diverse sessioni. Dietro le vetture Papaya, la Ferrari di Charles Leclerc. Quest’ultimo speranzoso per la gara di domani. Più sfortunato, invece, è stato il sette volte iridato Lewis Hamilton, eliminato già in Q1 a causa di un track limit.

Le dichiarazioni di Norris post qualifiche

Grande recupero quello fatto da Lando Norris durante le qualifiche di oggi. Un grande progresso rispetto all’inizio del weekend, soprattutto nel settore centrale. “Non so, ma sicuramente è stato un bel giro. Sono contento. Eravamo tutti molto preoccupati dopo ieri, però alla fine non è che fossi così lontano nonostante fossero risultati dei piccoli problemi. Avevo fiducia di poter recuperare e avevo fiducia prima della giornata di oggi. E’ bello vedere che sono riuscito a tornare in vetta“, ha ammesso il britannico a fine qualifiche.

Una giornata totalmente nuova per il pilota papaya, che ha iniziato il GP del Belgio con circa cinque decimi di ritardo per poi averne oggi mezzo di vantaggio. “Tre decimi sono di scia e per non essere uscito primo dalla corsia box. Alla gente piace ingigantire le cose, però non c’è tanto da preoccuparsi. La vettura vola da tutto il weekend. Oscar ha fatto un buon lavoro tutto il weekend. Come ha detto lui, ci spingiamo tanto a vicenda. E’ dura perché si possono vedere quali sono i punti deboli e quali quelli di forza dell’uno e dell’altro, e si impara l’uno dall’altro. E’ bello, ma la battaglia è dura per noi“, ha poi aggiunto.

Sulla possibile pioggia di domani, Norris commenta: “io preferirei che restasse asciutto, onestamente. Anche per i fan. Credo che qui sia sempre piovuto negli ultimi dieci anni, quindi sarebbe bello se dovesse essere asciutto domani. Però non mi dispiacerà comunque se dovesse piovere, essere asciutto o qualcosa a metà. E’ normale qui e mi aspetto una gara divertente“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)