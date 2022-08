GP Belgio, Perez: "L'importante sarà partire bene e poi..."

In vista del GP del Belgio Sergio Perez è fiducioso, partirà dalla seconda posizione affianco a Carlos Sainz

Una qualifica iniziata in ritardo quella del GP del Belgio si è successivamente conclusa con l’effettiva partenza dal palo da parte di Carlos Sainz, nonostante a far segnare il tempo più veloce sia stato Max Verstappen che domani però dovrà pagare penalità. Terzo (ma secondo domani) Sergio Perez, da cui in una pista chiaramente Red Bull sarebbe stato lecito aspettarsi di più. Soprattutto considerando gli oltre sei decimi che si è presa la prima delle Ferrari dal tempo di riferimento di 1.43.665.

“La seconda casella della griglia non è certamente il peggior posto da cui partire in questo circuito. Se riuscirò ad avere una buona partenza ed a seguire Carlos, magari avrò l’occasione di superarlo ed a invertire le posizioni. Guardo con ottimismo a domani, sarà una grande gara. L’importante sarà fare un buon avvio e cercare di fare la nostra corsa fin dall’inizio, credo che sarà questa la chiave di volta”, le parole a caldo del pilota messicano.

On the front row 👏 Let’s get them tomorrow @SChecoPerez 💪 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/UN0UIc9df6 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 27, 2022

A beffarlo dal conquistare la pole è stato un errore nel secondo ed ultimo tentativo a disposizione, come rivelato da Christian Horner. Archiviato il sabato pomeriggio, è il momento ora di posare lo sguardo sulle simulazioni di passo gara che vedono più ravvicinate le due squadre. Tuttavia è da aspettarsi una RB18 più competitiva della Rossa, e che Checo possa avere più di una chance nei confronti dello spagnolo.

Approfittando in particolar modo dell’assenza lì davanti del compagno olandese e di Charles Leclerc che saranno costretti a partire rispettivamente dalla quindicesima e sedicesima posizione ed a vivere un GP del Belgio in rimonta.