GP Belgio, Perez: “Ho fatto una grande partenza”

Il GP del Belgio di Sergio Perez si conclude in seconda piazza e regala alla Red Bull l’ennesima doppietta stagionale

“Perfetto” è la parola con cui si può riassumere la gara della domenica di Red Bull e dei suoi due piloti. Il team di Milton Keynes è stato capace di conquistare la quinta doppietta della stagione, continuando la marcia verso la storia. Ulteriore prova di forza della monoposto straordinaria e dei suoi due piloti in completo accordo con essa. Verstappen, però, sembra essere un tutt’uno con la vettura, a differenza del suo compagno che ha sofferto in alcune occasioni. Ma Perez si è presentato al GP del Belgio carico e pronto a dimostrare la sua competitività. Il messicano, tranne per la sfortunata Sprint Race, ha dimostrato di essere pronto ad affrontare le sfide dell’università della Formula 1.



Alla partenza, Checo, sfruttando la maggior velocità di punta, è riuscito a portarsi in prima posizione sorpassando Leclerc, non riuscendo però a distanziare il monegasco. Perez torna al box al quattordicesimo giro, seguito da Verstappen la tornata successiva, uscendo sempre in prima posizione. Dopo aver completato il suo pit stop, Super Max sorpassa e relega il messicano in seconda piazza. La coppia Red Bull manterrà queste posizioni fino alla fine del Gran Premio.

Le parole del pilota messicano

Alle domande di rito dei giornalisti, Perez, ha risposto dicendo che: “Ho fatto una grande partenza, riuscendo a sorpassare Leclerc. Dopo di che ho cercato di fare la mia gara, ma contro la potenza messa in pista da Max non ho potuto fare nulla. Dopo essere stato sorpassato, ho cercato di concludere la mia gara e portare la vettura a casa senza causare danni“. Parlando delle sue recenti prestazioni spiega: “Ho vissuto un periodo piuttosto difficile e spero di conquistare tutti i podi fino al termine del mondiale. La pausa estiva arriva in un momento perfetto; ne avevo proprio bisogno, le ultime gare sono state molto intense“.