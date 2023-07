GP Belgio: inavvicinabile Red Bull, più competitiva Ferrari

Il team austriaco dimostra ancora una volta di correre in un altro motorsport. Verstappen vola e semina anche il suo compagno di squadra. Terza piazza per Leclerc che torna sul podio

La griglia di partenza del GP del Belgio è stata uniformata dalla scelta delle mescole soft. Gli unici ad aver scelto si scendere in pista con gli pneumatici gialli sono stati Alonso, Tsunoda, Norris, Stroll, Russell e Hulkenberg. Ottimo spunto in partenza di Leclerc che riesce a sventare il sorpasso di Perez allo spegnimento dei motori. Il messicano però dimostra di averne di più con la sua RB19 e supera il monegasco alla Radillon.

Buonissimo anche lo spunto di Sainz, peccato però il contatto con Piastri che gli provoca un foro nella pancia laterale facendolo scivolare di posizioni. I primi giri sono stati all’insegna della bagarre. Leclerc riesce a rimanere dietro a Perez, mentre alle spalle sale impetuosamente il ritmo di Verstappen. Dopo essersi assicurato una partenza pulita, l’olandese dopo appena sei giri riesce a riportarsi a ridosso del podio e sverniciare un rassegnato Hamilton agguantando una terza posizione e partendo alla caccia di Leclerc. Mad Max conclude il sorpasso sul monegasco al nono giro con addirittura 24 km/h in più.

Non è Spa se non arriva la pioggia

Durante il tredicesimo giro Hamilton sorprende con un undercut su Leclerc, a cui Ferrari risponde con un pit stop nel giro successivo. Screzi tra Verstappen e il suo ingegnere di pista. L’olandese avrebbe voluto essere informato sulla strategia del suo compagno di squadra, chiamato ai box prima di lui, ma Lambiase gli comunica di seguire le sue istruzioni. Alla fine Max entra al quindicesimo giro, uscendo subito dopo Perez e sorpassandolo con discreta facilità al diciassettesimo giro. Il numero 1 della Red Bull si prende la leadership del GP del Belgio.

Intorno al ventesimo giro è stata annunciata pioggia. Alcuni piloti, come Stroll, Russell e Gasly, hanno aspettato a rientrare per una prima sosta, sperando che scendesse molta acqua. Così non è stato e i team hanno continuato con le mescole slick. Al venticinquesimo giro viene ritirata la vettura di Sainz, dopo i danni causati dal contatto a inizio gara con Piastri. Lo spagnolo era scivolato in ultima posizione girando su tempi altissimi.

Problemi anche per le due McLaren, alle quali è stato sbagliato l’assetto in gara della monoposto scegliendo un carico aereodinamico troppo alto per le condizioni di pista in cui si sono ritrovati a correre in questa domenica.

Gli ultimi giri del GP del Belgio

Gli ultimi giri del GP del Belgio hanno evidenziato tre gare all’interno della principale. La prima condotta dal solo Verstappen che in solitaria è andato a prendersi la decima vittoria stagionale. La seconda ha visto battagliare Perez, Leclerc e Hamilton per un posto sul podio. Il britannico ci ha provato fino alla fine, ma alla fine la terza posizione è andata a Leclerc. Il pilota della Ferrari, grazie a una gara abbastanza pulita è riuscito a gestire bene le potenzialità della sua SF-23. Un sospiro di sollievo è stato tirato al quarantatreesimo giro quando Hamilton è rientrato ai box per prendersi il giro veloce.

Infine, la terza gara ha visto battagliare i restanti piloti della griglia. Uno dei sorpassi più belli è stato quello di Ocon su Tsunoda intorno al quarantesimo giro. Nonostante il sorpasso subito dal francese, nulla toglie al pilota giapponese dell’AlphaTauri la fantastica performance che ha effettuato in pista portandosi a casa la decima posizione entrando quindi in zona punti. Ultima gara prima della pausa estiva. Ci sarà tempo per tirare le somme di questa prima parte di campionato e per alcune scuderie capire in che direzione lavorare per i prossimi mesi e anni.