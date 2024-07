GP Belgio, Perez: “Domani sarà una gara di attacco”

Appena terminate le qualifiche del GP del Belgio: Perez sorprende e domani partirà dalla prima fila

Calano le tende sulle qualifiche del Gp del Belgio, dove Perez ha guadagnato una terza posizione. Posizione che però domani cambierà a causa della penalità assegnata al compagno di squadra, costretto a retrocedere di dieci posizioni in griglia. Il messicano sarà infatti, insieme a Leclerc, in prima fila alla partenza del circuito di Spa. Un ottimo risultato per il pilota della Red Bull, soprattutto se si pensa ai gran premi precedenti. Weekend in cui le qualifiche sono state uno dei momenti in cui il pilota si è trovato più sottopressione.

Il 2024, sino ad oggi, non sembra essere l’anno del messicano. Nonostante l’estensione del contratto con la Red Bull, tanti sono ancora gli occhi che il trentaquattrenne ha addosso. Certo, avere un compagno di squadra come “Super Max Verstappen” non è semplice. Che in Belgio sia arrivato il suo momento?

Per la Red Bull domani sarà una gara d’attacco

Nonostante i tempi delle vetture molto vicini tra loro, e la pioggia sempre in agguato, Sergio Perez è riuscito a piazzare la sua monoposto in terza posizione a Spa. Come già specificato, però, il messicano domani partirà dalla prima fila, nella seconda casella: una posizione simile a quella dello scorso anno. Aspetto che il pilota spera sia di buon auspicio per la gara di domani. Gran premio che vedrà Leclerc partire dalla pole.

“È stata complicata in certi momenti, come sempre in queste condizioni” ha dichiarato Perez nel post intervista. “È sempre facile fare qualcosa di sbagliato, lo abbiamo visto anche nelle ultime qualifiche svolte in queste condizioni. Positivo è stato riuscire finalmente a mettere insieme tutto. Purtroppo non avevamo un set nuovo per il Q3, eravamo un pochino fuori ritmo nel Q2 e ho avuto un po’ di fortuna per rientrare nelle prime dieci posizioni” ha poi continuato.

Perez ha chiara la situazione e guarda già a domani. “Probabilmente il secondo posto era la migliore posizione che potessi augurarmi qui a Spa“, continua l’intervista il messicano, che ci ha tenuto anche a sottolineare la sua positività per il futuro. “Come dico sempre, ogni weekend è una nuova opportunità per fare meglio. Domani è una nuova opportunità per noi, per cercare di fare ancora meglio di oggi e di puntare alla vittoria” “Checo” ha poi concluso le interviste post-gara. Se questo sogno si avvererà, però, lo scopriremo solo domani.