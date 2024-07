GP Belgio, Verstappen: “Tutto ha funzionato bene”

In un GP del Belgio dalle condizioni meteo complicate, Max Verstappen conquista la pole position, ma non potrà godersela a causa di una penalità

In una qualifica complicata, Super Max ha dimostrato perché è lui il pilota con il numero 1 sul cupolino. Il sabato del GP del Belgio di Verstappen non ha mai messo in dubbio la sua capacità di dimostrare al resto della griglia di essere il miglior pilota al mondo. L’olandese sta rispondendo alle critiche ricevute dopo il Gran Premio dell’Ungheria. Nonostante abbia segnato il tempo più veloce in qualifica, Verstappen si è ritrovato a partire dall’undicesima posizione a causa di una penalità inflitta per la sostituzione del motore. Una mazzata per il campione del mondo in carica, che si vedeva già pronto a dominare la gara sullo storico circuito di Spa-Francorchamps.

La prestazione di Verstappen è stata semplicemente straordinaria. Il campione del mondo in carica ha dimostrato ancora una volta di essere una classe a parte, lasciando gli avversari a inseguire. A seguire Verstappen in griglia troviamo Charles Leclerc della Ferrari e Sergio Perez della Red Bull. Il monegasco ha sfoderato una prestazione solida, riuscendo a sfruttare la penalità dell’olandese per partire dalla pole. Perez, invece, ha saputo rispondere alle critiche e alle pressioni, completando la prima fila. La gara di domenica si preannuncia estremamente interessante. Verstappen cercherà in gara di rimontare e conquistare una vittoria che manca da tre GP, si preannuncia una domenica interessante nell’università della Formula 1.

Dichiarazioni del pilota

Intervistato al termine delle qualifiche, Vertsappen, ha dichiarato: “Tutto ha funzionato bene, le gomme che abbiamo montato ci hanno permesso di fare buoni tempi. Nel Q3 non sapevamo se la pista si sarebbe asciugata e abbiamo tenuto comunque un set di intermedie; per fortuna nei turni precedenti siamo passati senza problemi. La gara? Domani dovrebbe fare più caldo e non dovrebbe esserci pioggia, quindi il degrado sarà un fattore importante. Partirò indietro, oggi ho fatto il meglio che potevo. Non sappiamo quanto saremo veloci domani, spero che potremo rimontare. Curva 1? A volte c’è caos. Noi cercheremo di fare una bella partenza e stare fuori dai guai. Vincere? Sarà dura“.