Pronti per Monza? La Rai omaggia lo storico tracciato

Anche la Rai festeggia Monza. In programma, un documentario speciale per raccontare una delle piste più amate

Cresce l’attesa per il weekend di Monza, previsto in calendario dal 9 all’11 settembre. Tra le novità di quest’anno, una Fan Zone esclusiva, pronta ad accogliere migliaia di appassionati da tutto il mondo. Per l’occasione, l’Autodromo brianzolo, conosciuto come “Il Tempio della Velocità”, ha infatti presentato un fitto programma di eventi che scalderanno la già rovente atmosfera di gara. Tra le attrazioni previste, una ruota panoramica, un DJ di fama internazionale e challenge a tema motoristico. Ma non è finita qui: sia per chi potrà presenziare all’evento, sia per chi invece dovrà viverselo da casa, la Rai ha in serbo un’altra chicca.

Su Rai Due, la sera del 9 settembre, alle ore 21:20, andrà in onda uno speciale raccontato dalla magnifica voce di Francesco Pannofino, che ci accompagnerà alla scoperta dei segreti dello storico tracciato appena fuori Milano, tra passato e presente.

Tifosi, get ready for the greatest. Fanzone. Ever. Please welcome the # Many attractions are ready to welcome the Tifosi until the evening: click on the link for more information! ➡️ https://t.co/vZfr5iAEoV #AutodromoNazionaleMonza pic.twitter.com/Gzt9ZvEOTM — Autodromo Nazionale Monza (@Autodromo_Monza) August 11, 2022

Con la Rai, un viaggio alla scoperta dello storico tracciato. Monza compie 100 anni

Su YouTube, il “trailer” del programma, un vero e proprio tributo, con testimonianze di protagonisti del Motorsport, dentro e fuori la pista, oltre a racconti esclusivi in occasione dei 100 anni dell’Autodromo.

