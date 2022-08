GP Belgio, Horner: “Penalità a SPA un’opportunità”

Per niente pessimista Christian Horner in vista delle penalità che la Red Bull dovrà scontare al GP del Belgio

Si avvicina sempre di più il tanto atteso GP del Belgio o meglio potremmo anche chiamarlo il “GP delle penalità”. Infatti, oltre ai top della classe, Charles Leclerc e Max Verstappen, si uniranno a loro Ocon, Norris, Mick Schumacher e Valtteri Bottas per partire tutti insieme dal fondo. Il team principal della Red Bull Christian Horner, ha evidenziato che ottenere penalità per il GP del Belgio è conveniente. Ciò soprattutto per le caratteristiche del circuito, dove è possibile sorpassare.

“Guardando il calendario, pensiamo sia difficile per noi arrivare alla fine con questi motori, senza scontare penalità. Farlo qui in Belgio ha il suo vantaggio, perché è una pista dove si possono fare tanti sorpassi. Le prossime piste del calendario sono meno permissive da questo punto di vista. Zandvoort e Monza, ma anche Singapore e Giappone sono più proibitive. Non mi sorprende infatti che in molti abbiano deciso di incorrere in penalità a SPA. Noi crediamo di essere molto veloci qui. Inoltre, Bahrein e SPA sono gli unici due circuiti del calendario dove i sorpassi sono più facili” ha così dichiarato Christian Horner a Soymotor.com.

Una Red Bull veloce che guarda i diretti rivali della Ferrari

Un venerdì tutto sommato positivo per Red Bull, con un Max Verstappen a dettare il passo nelle seconde prove libere del venerdì. Non sorride di certo Sergio Perez, apparso ancora una volta in difficoltà con la sua RB18. Dall’altra parte la scuderia del Cavallino Rampante si è presentata nel week-end del Belgio in ottima forma, con entrambi i piloti da subito in bagarre con le due Red Bull. Se per alcuni il mondiale può già essere nelle mani di Verstappen, non lo è così per Charles Leclerc, che spera e spererà fino alla fine di ottenere quel titolo mondiale tanto sognato e desiderato.

Lorenzo Apuzzo