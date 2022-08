GP Belgio, Red Bull: “Lo dobbiamo fare”

Giunge al termine il venerdì di prove libere del GP Belgio, 14° round della stagione 2022. Bene Red Bull

Le vacanze sono terminate e oggi si torna finalmente in pista sul circuito di Spa-Francorchamps, con le prime due sessioni di prove libere del GP Belgio, che riporta la sfida tra Red Bull e Ferrari per il titolo iridato 2022. Gran Premio di domenica, che si preannuncia in salita per entrambe le contendenti e i loro piloti di punta, visto che sia Max Verstappen sia Charles Leclerc, partiranno dal fondo della griglia, per sostituzioni di componenti sulle loro monoposto.

Prima sessione di prove libere del GP Belgio, durante la quale è scesa anche la pioggia soprattutto nel finale tanto da far concludere anzitempo le attività in pista. Nei primi minuti non si è visto granché, poi Max Verstappen con pneumatici morbidi ha fatto segnare il miglior tempo in 1:47.456. Non molto brillante Sergio Perez, che conclude la sessione in decima posizione. Max invece è in terza posizione alle spalle dei ferraristi, Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Si riparte con la seconda sessione di prove libere, durante le quali si è lavorato soprattutto in vista delle qualifiche e infine anche sui long run. Sessione che vede nuovamente scendere la pioggia, che ha complicato il lavoro per lo più nel finale.

Nella simulazione di qualifica, Max Verstappen con mescole medie ottiene come miglior tempo, 1.46:850. Super favorita la Red Bull a Spa-Francorchamps, per via delle caratteristiche ed efficienza della monoposto, e guardando le prestazioni del pilota olandese, che con mescola soft ottiene un crono interessante, 1.45:507. Charles Leclerc alle sue spalle, è separato da un gap di otto decimi. Interessante le prestazioni di Super Max nel secondo settore. L’olandese è in prima posizione, mentre Sergio Perez non riesce a staccarsi dalla decima posizione.

That’s a wrap for Friday 🏁 Max is fastest in FP2 with Checo in P10 ⏱ #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/6II5xCSyXQ — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 26, 2022

Verstappen: “Contento del feeling con la vettura”

“Il mio approccio al weekend non è molto cambiato. Abbiamo cercato di trovare l’assetto migliore e sin da subito la vettura ha funzionato molto bene. Ci sono dei piccoli accorgimenti che dobbiamo effettuare per trovare un bilanciamento migliore, ma sin dai primi giri sono stato contento del feeling con la vettura,” ha così esordito Max Verstappen, parlando anche della gara in rimonta che lo aspetta domenica per via della penalità.

In conclusione: “Sono fiducioso di poter rimontare. Lo dobbiamo fare”.

Fridays at the office 💼 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/Kg92HVebyW — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 26, 2022

Perez: “Non ho trovato un gran ritmo”

Con Max Verstappen che si troverà a partire dal fondo, Sergio Perez avrà la responsabilità di guidare il team in questo weekend. Compito non semplice, considerando le difficoltà del messicano nel trovare il giusto feeling con la sua RB18: “Abbiamo avuto molta sfortuna con le condizioni, perché siamo usciti in pista nel momento sbagliato con le gomme soft. La pista era troppo umida e in queste condizioni è difficile imparare qualcosa dalla vettura”.

“Non ho trovato un gran ritmo per via delle condizioni, e per un problema all’ala posteriore che mi ha costretto a un’ulteriore sosta,” ha così spiegato.

Nella serata è previsto un briefing tra il messicano e i suoi ingegneri, con l’obiettivo di trovare le soluzioni in vista del prosieguo del weekend: “Vediamo cosa riusciremo a tirare fuori al termine di questa sessione. Sembriamo piuttosto competitivi, ma dobbiamo cercare di azzeccare tutto nel lavoro di questa sera”.