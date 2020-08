GP Belgio: Gasly ricorda Hubert a Spa

Gasly ricorda Hubert portando dei fiori sul luogo dell’incidente mortale del francese, durante la consueta passeggiata che ha effettuato sul tracciato di Spa

Il giovedì è il giorno del primo contatto con il circuito e delle passeggiate per i piloti. Stavolta si avrà un weekend insolito, devastante ma al tempo stesso emozionante, perché è un anno dall’incidente mortale del pilota di Formula 2 Anthoine Hubert. Pierre Gasly e Charles Leclerc erano grandi amici del francese ed è per questo che il pilota dell’AlphaTauri ha voluto ricordarlo appena arrivato in pista. Gasly ricorda Hubert recandosi nel luogo in cui ha avuto l’incidente per lasciare un mazzo fiori.

ANTHOINE OMAGGIATO DALLA FORMULA 2

Il francese ha assicurato che sebbene voglia gareggiare questo fine settimana, Spa-Francorchamps riporta alla mente brutti ricordi, a causa dell’incidente in cui ha perso la vita il suo grande amico Hubert. Perciò ha dichiarato: “Tornare qui quest’anno riporterà alla mente brutti ricordi. Un anno fa vi è stato il terribile incidente che mise fine alla vita di Anthoine. Lo conoscevo molto bene da quando avevamo sette anni e siamo stati anche coinquilini per sei anni. Penso che in questo fine settimana nel paddock molte persone lo ricorderanno“.

Visualizza questo post su Instagram 10 years ago. Memories last forever. #AH19 Un post condiviso da Charles Leclerc (@charles_leclerc) in data: 26 Ago 2020 alle ore 1:04 PDT

Oltre a Gasly anche Leclerc ricorda Hubert, tramite un post su Instagram, in cui ha condiviso un’emozionante foto di loro tre sul podio, inerente agli anni di kart trascorsi insieme. La Formula 2 ha creato un logo che verrà applicato su tutte le vetture di Formula 1, Formula 2 e Formula 3 in memoria di Anthoine. Inoltre, sarà osservato un minuto di silenzio prima della gara di Formula 2 di sabato e della gara di Formula 1 di domenica.